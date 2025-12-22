صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خیبر پختونخوا پولیس کا مزید جدید اسلحہ خریدنے کا فیصلہ

50بیریٹا سنائپر رائفلز، 100 سنائپر رائفلز، 1250 جدید خودکار ہتھیار خریدے جائینگے سرچ آپریشنز کیلئے 1 ہزار اسپارٹا کیمرے ، 6 ہزار بلٹ پروف جیکٹس خریدی جائینگی

پشاور (دنیا نیوز)دہشت گردی سے نمٹنے کیلئے خیبر پختونخوا پولیس نے مزید جدید اسلحہ خریدنے کا فیصلہ کر لیا ۔دستاویز کے مطابق 50 بیریٹا سنائپر رائفلز، 100 سنائپر رائفلز، 1250 جدید خودکار ہتھیار ٹی ڈبلیو ایس ، 430 تھرمل بائنیکیولرز کی خریداری بھی کی جائے گی۔خیبرپختونخوا پولیس کیلئے 73 سرویلنس ڈرون بھی خریدے جائیں گے جبکہ 330 تھرمل ٹی آئی کیمرے ، ڈرون خطرات سے نمٹنے کے لئے 14 مزید اینٹی ڈرون گنز ،4 سرچنگ ڈرونز بھی خریدے جائیں گے جبکہ دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں کیلئے 20 جدید بم ڈسپوزل سوٹس لئے جائیں گے ، سرچ آپریشنز کیلئے 1 ہزار اسپارٹا کیمرے ، 6 ہزار بلٹ پروف جیکٹس اور 6 ہزار بلٹ پروف ہیلمٹس خریدے جائیں گے ۔دستاویز کے مطابق 39 پولیس گاڑیوں کی  فرنٹ سکرین اور 5 ڈبل کیبن گاڑیوں کی بلٹ پروفنگ ہوگی، 210 بی سیون لیول بکتر بند گاڑیاں اور 1200 آپریشنل بکتربند گاڑیاں لی جائیں گی جبکہ پولیس گاڑیوں کی سائیڈ آرمَرنگ اور باڈی فیبریکیشن کی بھی خریداری ہوگی۔

