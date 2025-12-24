شہری تبدیلی محسوس کرینگے
کراچی(سٹاف رپورٹر) سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ چاہتے ہیں ہمارے منصوبوں کی بدولت شہری تبدیلی محسوس کریں ، حکومت سندھ کراچی کو نہ صرف سندھ بلکہ پاکستان کا سب سے ترقی یافتہ اور جدید شہر بنانے کے لیے پرعزم ہے ، حکومت سندھ کراچی کی ترقی کے لیے دن رات کام کر رہی ہے ، کراچی کی ترقی حکومت سندھ کی اولین ترجیح ہے ۔
ایک بیان میں سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ شہر کی بنیادی ڈھانچے ، تعلیم، صحت اور دیگر اہم شعبوں پر کام جاری ہے تاکہ کراچی کو ایک جدید، پائیدار اور شمولیتی شہر بنایا جا سکے ، کراچی میں سڑکوں اور ٹریفک کے بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے کے لیے مجموعی طور پر 194 ارب روپے کی سرمایہ کاری کی گئی ہے ،ان کا کہنا تھا کہ کراچی کے اہم منصوبوں پر کام مارچ تک شروع ہو جائے گا، معیار اور وقت کی پابندی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا، کراچی اور دیگر بڑے شہروں میں 9 ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتالوں کی توسیع اور نئے میڈیکل کالجز کے قیام کے لیے 300 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔