پرامن احتجاج کا حق ہر صورت استعمال کرینگے :سہیل آفریدی

  • پاکستان
پرامن احتجاج کا حق ہر صورت استعمال کرینگے :سہیل آفریدی

سٹریٹ موومنٹ کی تیاری شروع کردی ،نوجوان ہر سطح پر تیار رہیں

پشاور (مانیٹرنگ ڈیسک )وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی ہدایت پر سٹریٹ موومنٹ کی تیاری شروع کردی ہے ، آئین ہمیں  پرامن احتجاج کا حق دیتا ہے ، ہم یہ حق ہر صورت استعمال کریں گے ۔پشاور میں تقریب سے خطاب میں وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل آفریدی کا کہنا تھا کہ ہم نے ہمیشہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر جدوجہد کی ہے اور یہی ہماری پہچان ہے ، نوجوان ہر سطح پر تیار رہیں۔ وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا کا کہنا تھا کہ ملک دشمن سیاسی جماعتوں نے اقتدار کی خاطر اداروں اور جمہوریت کو نقصان پہنچایا اور سپریم کورٹ پر حملہ بھی انہی قوتوں نے کیا، سازشی عناصر نوجوانوں کو اشتعال دلانے کی کوشش کریں گے اس لیے فوکس نہ ہٹائیں، نوجوان ملک دشمن بیانیے اور منفی پروپیگنڈے سے ہوشیار رہیں۔ان کا کہنا تھا کہ غلط سیاسی کلچر اور انتشار کی سیاست کرپٹ عناصر نے متعارف کروائی، حقیقی آزادی کی جدوجہد آئین و قانون کے دائرے میں جاری رہے گی۔

