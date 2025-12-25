صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عمران خان کے ڈی این اے میں مذاکرات کی گنجائش نہیں:خواجہ آصف

  • پاکستان
عمران خان کے ڈی این اے میں مذاکرات کی گنجائش نہیں:خواجہ آصف

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا مذاکرات کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پرکیے جاتے ہیں۔

 بانی پی ٹی آئی عمران خان کے ڈی این اے میں مذاکرات کی گنجائش نہیں، وہ اصول پرست نہیں 200 فیصد مفاد پرست شخص ہیں۔ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا عمران خان نے ساری زندگی ذاتی مفاد کو ترجیح دی، پی ٹی آئی اگر اپنا ہاؤس ان آرڈرکرلے توبات آگے بڑھ سکتی ہے ۔وزیردفاع نے کہا وزیراعظم نے متعدد بارپی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت دی، مذاکرات کی دعوت کے جواب میں دوسری جانب سے شرائط رکھی جاتی ہیں۔

