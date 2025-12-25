عمران خان کے ڈی این اے میں مذاکرات کی گنجائش نہیں:خواجہ آصف
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا مذاکرات کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پرکیے جاتے ہیں۔
بانی پی ٹی آئی عمران خان کے ڈی این اے میں مذاکرات کی گنجائش نہیں، وہ اصول پرست نہیں 200 فیصد مفاد پرست شخص ہیں۔ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا عمران خان نے ساری زندگی ذاتی مفاد کو ترجیح دی، پی ٹی آئی اگر اپنا ہاؤس ان آرڈرکرلے توبات آگے بڑھ سکتی ہے ۔وزیردفاع نے کہا وزیراعظم نے متعدد بارپی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت دی، مذاکرات کی دعوت کے جواب میں دوسری جانب سے شرائط رکھی جاتی ہیں۔