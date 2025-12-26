صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کرسمس تقریبات میں فیلڈ مارشل کی شرکت، اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ پاکستان کے نظریے کی بنیاد : سید عاصم منیر ، مذہب کے نام پر من مانی نہیں کرنے دینگے : وزیر اعظم

  • پاکستان
کرسمس تقریبات میں فیلڈ مارشل کی شرکت، اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ پاکستان کے نظریے کی بنیاد : سید عاصم منیر ، مذہب کے نام پر من مانی نہیں کرنے دینگے : وزیر اعظم

اقلیتوں کا ہر شعبے میں قابل قدر کردار،فضائیہ نے 7 طیارے گرائے تو سیسل چودھری کی یاد تازہ ہوگئی، ترقی و خوشحالی کے سفر پر ہم سب نے شانہ بشانہ آگے بڑھنا ہے :شہباز شریف، کرسمس کیک کاٹا قومی سلامتی میں مسیحیوں کی پائیدار خدمات،تمام شہریوں کے وقار،تحفظ ،مساوی حقوق کا دفاع کرینگے ،بین المذاہب ہم آہنگی اور اتحاد کو فرغ دیں:چیف آف ڈیفنس فورسز ،قائد اعظم کو خراج عقیدت پیش

 اسلام آباد(نامہ نگار)وزیر اعظم شہباز شریف نے زندگی کے ہر شعبے میں مسیحی برادری کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان سب کا مشترکہ ہے ، تمام شہریوں کو برابر کے حقوق اور مذہبی آزادیاں حاصل ہیں، کسی کو مذہب کے نام پر من مانی نہیں کرنے دیں گے ، زیادتی پر قانون حرکت میں آئے گا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے کرسمس کے موقع پر وزیر اعظم ہاؤس میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر وفاقی وزرا، ارکان اسمبلی، مسیحی برادری کی سرکردہ شخصیات اور سفارتی حکام بھی موجود تھے ۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے جنہوں نے انسانیت کو ظلم و جبر سے نجات دلائی، دست شفا بنے اور انسانیت سے محبت، امن اور احترام کا پیغام عام کیا۔

آج دنیا کو اس پیغام پر عمل کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے ،پاکستان میں مسیحی برادری سمیت اقلیتوں کو برابر کے حقوق حاصل ہیں، انکا قابل قدر تاریخی کردار طب، دفاع وطن، عدلیہ، تعلیم ، صحت سمیت زندگی کے ہر شعبے میں نمایاں نظر آتا ہے، مئی میں بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ولولہ انگیز قیادت میں پاکستان کی مسلح افواج نے دشمن کے چھکے چھڑا د ئیے، پاک فضائیہ حرکت میں آئی اور دشمن کے سات طیارے گرائے تو سیسل چودھری کی یاد تازہ ہوگئی ، وزیر اعظم نے کہا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے خطبات میں اقلیتوں کی مذہبی آزادیوں پر زور دیا، یہ ہمارے آئین کا حصہ ہے ،مسلم لیگ ن اور قائد مسلم لیگ ن میاں نواز شریف نے ہمیشہ اقلیتوں کو احترام اور عزت دی، رائیونڈ میں ان کیلئے تقریباًت منعقد کیں۔

وزیر اعظم نے کہا کہ ہارون ولیم نے دشمن سے لڑتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تو انہوں نے فیلڈ مارشل کے ہمراہ ان کی آخری رسومات میں شرکت کی۔ انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان میں ہر شہری کو اپنے مذہب پر عمل کی مکمل آزادی حاصل ہے ، کسی کو مذہب کے نام پر من مانی نہیں کرنے دیں گے اور کسی بھی شہری سے زیادتی پر قانون حرکت میں آئے گا ، یہ ہم سب کا مشترکہ وطن ہے اور یہاں سب شہریوں کو برابر کے حقوق حاصل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ترقی اور خوشحالی کے سفر پر ہم سب نے شانہ بشانہ آگے بڑھنا ہے ، وزیر اعظم نے مسیحی برادری کے سرکردہ رہنماؤں کے ہمراہ کرسمس کا کیک کاٹا اور مسیحی برادری کیلئے کرسمس پر نیک خواہشات کا اظہار کیا۔

قبل ازیں وزیر مملکت برائے بین المذاہب ہم آہنگی کھیئل داس کوہستانی نے کہا کہ پاکستان میں ہندو، مسیحی، سکھ سمیت تمام اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے اور وہ برابر کے شہری ہیں ، اقلیتیں حکومت کے شانہ بشانہ ہیں جبکہ بھارت میں مودی مذہب کے نام پر نفرت پھیلا رہا ہے ، وہاں اقلیتوں کو آزادی اور تحفظ حاصل نہیں ۔ رکن قومی اسمبلی نیلسن عظیم نے کہا کہ مسیحی برادری کیلئے وزیراعظم ہاؤس میں تقریب خوش آئند ہے ، وزیر اعظم کا شکریہ جنہوں نے اقلیتوں کو قومی دھارے میں شامل کیا، کرسمس امن محبت اور درگزر کا پیغام دیتا ہے ، تقریب سے مسیحی رہنماؤں نے بھی خطاب کیا اور وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔

راولپنڈی(خصوصی نیوز رپورٹر)فیلڈ مارشل عاصم منیر نے قومی سلامتی میں مسیحیوں کی پائیدار خدمات کو سراہتے ہوئے کہا اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ پاکستان کے نظریے کی بنیاد ہے ، آئینِ پاکستان میں درج تمام شہریوں کے وقار، تحفظ ،مساوی حقوق کا دفاع کرینگے ۔پاک فوج کے محکمہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر )کے مطابق چیف آف آرمی سٹاف و چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے راولپنڈی کے کرائسٹ چرچ میں کرسمس تقریب میں شرکت کی اور اس خوشی کے موقع پر مسیحی برادری کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ انہوں نے مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد پیش کی اور امن، ہم آہنگی اور خوشحالی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ بانی پاکستان قائدِاعظم محمد علی جناح ؒ کو خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے فیلڈ مارشل نے مساوات، آزادی اور مذہبی رواداری کے قائدِاعظم کے ویژن کو اجاگر کیا اور اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کو پاکستان کے نظریے کی بنیادی اساس قرار دیا۔

اجتماع سے گفتگو کرتے ہوئے فیلڈ مارشل نے قومی ترقی اور سلامتی کے لیے پاکستانی مسیحیوں کی پائیدار خدمات کو سراہا جن میں پاکستان کی مسلح افواج میں نسل در نسل ان کی قابلِ فخر اور نمایاں خدمات شامل ہیں۔ انہوں نے بین المذاہب ہم آہنگی، باہمی احترام اور اتحاد کی اہمیت پر بھی زور دیا اور کہا کہ پاکستان کی طاقت اس کے تنوع، مساوی مواقع اور مذہب، نسل، ذات اور عقیدے سے بالاتر مشترکہ آئینی اقدار میں مضمر ہے ۔ چیف آف ڈیفنس فورسز نے آئینِ پاکستان میں درج تمام شہریوں کے وقار، تحفظ اور مساوی حقوق کے دفاع کیلئے افواجِ پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ مسیحی برادری کے رہنماؤں نے فیلڈ مارشل کے دورے پر اظہارِ تشکر کیا اور وطن کے دفاع، شمولیت، مذہبی ہم آہنگی اور قومی اتحاد کے فروغ میں افواجِ پاکستان کے کردار کو سراہا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اپٹما کا بجلی اورگیس کی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ

پی ایچ ڈی ای سی کی فوڈ سیفٹی پروجیکٹ سے متعلق آگاہی نشست

معاشی بحالی میں بینکاری شعبہ کلیدی کردار ادا کر رہا ،ظفر مسعود

پی آئی اے کی نجکاری سے سرمایہ کاری بڑھے گی ،ملک بوستان

دھاتو ں کی درآمدات میں 17فیصد اضافہ ریکارڈ

اصلاحاتی پیکیج سے بندرگاہوں کی کارکردگی بہتر ہو گی، طارق حلیم

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی۔ شکریہ کس کا ادا کرنا ہے؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سانحۂ عظیم
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اور فلیگ کیریئر بک گیا … (1)
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
الوداعی ملاقات
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کون سیکھا ہے صرف باتوں سے
آصف عفان
امیر حمزہ
دہلی میں علمی ٹاکرے کا حُسن
امیر حمزہ
Dunya Bethak