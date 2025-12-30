صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کاشتکار ملک کے محسن، محنت کا بدلہ نہیں چکا سکتے، تمام وسائل حاضر : مریم نواز

  • پاکستان
کاشت کارکو خوش حال دیکھنا میرا خواب ہے ،صوبے میں زرعی ترقی کو انتہا پر لے کر جانا چاہتے ہیں کسان کارڈ سکیم کیلئے سینکڑوں ڈیلررجسٹرڈ ،چھوٹاکاشت کار مستفید ہور ہا،کاروبار میں بے مثال ترقی ہوئی

لاہور(دنیانیوز)وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے کہا کہ پنجاب کے کاشتکارکو خوشحال دیکھنا میرا خواب ہے ،پنجاب کا کاشتکار پورے ملک کا محسن ہے ، محنت کا بدلہ نہیں چکا سکتے ۔کاشتکاربھائیوں کیلئے تمام وسائل حاضر ہیں ۔وزیراعلیٰ کا اپنے بیان میں کہناتھاکہ زرعی ترقی کو انتہا پر لیکرجانا چاہتے ہیں۔ مسلم لیگ ن کے صدر نوازشریف کے ویژن اور وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کی کاوشوں سے زرعی انقلاب برپا ہوگیا ، پنجاب کاشتکار پہلی مرتبہ مڈل مین اورآڑھتی کے معاشی چنگل سے آزاد ہوا ہے ۔

ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 8 لاکھ سے زائد کاشتکاروں نے کسان کارڈ حاصل کرلئے ہیں۔ ایک سال میں کاشتکاروں کو250ارب روپے کے بلاسودقرضوں کا ناقابل تردید ریکارڈ قائم ہوا ، بے مثال کسان کارڈ سکیم سے پنجاب بھر میں چھوٹا کاشتکار مستفید ہورہا ہے ۔ کاشتکاروں نے آڑھتی کی بجائے کسان کارڈ کے ذریعے ، کھاد، بیچ اور پیسٹی سائیڈ خریدنے کو ترجیح دی۔ پنجاب میں کسان کارڈ سکیم کے لئے سینکڑوں ڈیلررجسٹرڈ ہوئے جبکہ کاروبار میں بے مثال ترقی ہوئی۔ 20فیصد کاشتکاروں نے کسان کارڈ کے ذریعے ڈیزل خریدا، ادھار اور سود سے بچ گئے۔ 

