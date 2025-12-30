پروٹیکشن اونر شپ ایکٹ پی ٹی آئی ارکان کی درخواست : غریبوں کی پراپرٹیز کا معاملہ سیاست زدہ نہ کریں : لاہور ہائیکورٹ
اسمبلی میں بولے نہیں یہاں درخواست دائر کردی، حکومت کو فائدہ دے رہے ہیں:جسٹس فیصل زمان خان متاثرہ شخص کی جانب سے درخواست دائر کرتے تو سمجھ آتی، تعطیلات کے بعد متعلقہ بینچ میں لگانے کی ہدایت
لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ نے پنجاب پروٹیکشن اونرشپ ایکٹ 2025 کے خلاف آئینی درخواست پر سماعت موسم سرما کی تعطیلات کے بعد متعلقہ بینچ میں سماعت کے لیے مقرر کرنے کی سفارش کرتے ہوئے ریمارکس دئیے کہ یہ معاملہ غریب شہریوں کی پراپرٹیوں کا ہے ،اس معاملے کو سیاست زدہ نہ کریں،آپ اس درخواست کے ذریعے حکومت کو فائدہ دے رہے ہیں،آپ کو اپنی درخواست کو واپس لینا چاہیے۔
جسٹس فیصل زمان خان نے سماعت کے دوران وکیل سے کہا اظہر صدیق صاحب !کیا اس معاملے کو سیاسی کرنا ضروری ہے ،اتنی ٹرولنگ کے باوجود عدالت نے اس معاملے کو اٹھایا،آپ نے دو پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی کو لے کر درخواست دائر کی،کیا ان ایم پی ایز نے اسمبلی میں اس ایکٹ کے خلاف تقریر کی،یہ اسمبلی میں تو بولے نہیں یہاں درخواست دائر کردی،آپ نے اپنی پٹیشن فیس بک پر لگا دی ہے ،اس معاملے کو سیاست زدہ نہ کریں،یہ معاملہ غریب شہریوں کی پراپرٹیوں کا ہے، آپ اس درخواست کے ذریعے حکومت کو فائدہ دے رہے ہیں،آپ کو اپنی درخواست واپس لینا چاہیے۔
آپ کسی متاثرہ شخص کی جانب سے درخواست دائر کرتے تو سمجھ آتی،آپ کی اس درخواست پر بہت افسوس ہوا،اظہر صدیق نے کہا دونوں ایم پی ایز نے اس سے قبل لوکل گورنمنٹ ایکٹ کو بھی چیلنج کیا تھا ایکٹ کے تحت جائیداد سے متعلق اختیارات انتظامیہ کو دے کر آئین کی خلاف ورزی کی گئی،ڈسپیوٹ ریزولیشن کمیٹی میں فریقین کو وکیل کے ذریعے پیش ہونے کی اجازت نہیں،سول عدالتوں کا دائرہ اختیار ختم کرنا آئین سے متصادم ہے ،ایگزیکٹو اور عدالتی اختیارات کو یکجا کرنا عدلیہ کی آزادی پر حملہ ہے ،پراپرٹی اونرشپ ایکٹ اور اس کے تحت ہونے والے تمام اقدامات کالعدم قرار دئیے جائیں،عدالت نے تمام دیگر درخواستوں کو یکجا کر کے متعلقہ بینچ میں سماعت کے لیے مقرر کرنے کی سفارش کر دی۔