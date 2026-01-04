مسلسل عدم حاضری، عدالت کا سہیل آفریدی کو گرفتار کرکے پیش کرنے کا حکم
سینئر سول جج عباس شاہ نے ریاستی اداروں پر الزامات کے کیس میں وزیراعلیٰ پختونخوا کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کئے سماعت 17 جنوری تک ملتوی ،سہیل آفریدی کیخلاف پیکا ایکٹ کے تحت این سی سی آئی اے نے مقدمہ درج کر رکھا ہے
اسلام آباد(رضوان قاضی)سینئر سول جج عباس شاہ کی عدالت نے ریاستی اداروں پرگمراہ کن الزامات اور ساکھ متاثر کرنے کے کیس میں مسلسل عدم پیشی پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دئیے۔ گزشتہ روز سماعت کے دوران عدالتی طلبی کے باوجود سہیل آفریدی عدالت پیش نہ ہوئے، عدالت نے طلبی کے باوجود مسلسل عدم پیشی پر سہیل آفریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دئیے اور انہیں گرفتار کرکے عدالت پیش کرنے کا حکم دیدیا۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت 17 جنوری تک ملتوی کردی،سہیل آفریدی کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت این سی سی آئی اے نے مقدمہ درج کر رکھا ہے۔