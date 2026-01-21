شہباز شریف ورلڈ اکنامک فورم کی سالانہ کانفرنس میں شرکت کیلئے سوئٹزرلینڈپہنچ گئے
اسلام آباد (مانیٹرنگ ڈیسک)وزیرِ اعظم شہباز شریف ورلڈ اکنامک فورم کی سالانہ کانفرنس 2026 میں شرکت کیلئے سوئٹزرلینڈ پہنچ گئے۔
نائب وزیرِ اعظم و وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار، احد چیمہ، عطا اﷲتارڑ، معاون خصوصی طارق فاطمی اور دیگر سینئر حکام بھی سرکاری دورے میں وزیراعظم کے ہمراہ ہیں۔ کانفرنس ڈیووس میں 23 جنوری تک جاری رہے گی ، شہباز شریف کی اہم سفارتی اور اقتصادی مصروفیات بھی ہوں گی، وہ مختلف سربراہانِ مملکت و حکومت اور بین الاقوامی تنظیموں کے قائدین سے دو طرفہ ملاقاتیں کریں گے ۔ دورے کے دوران بزنس راؤنڈ ٹیبل بھی ہوگا جس کا مشترکہ اہتمام پاکستان اور ورلڈ اکنامک فورم کر رہے ہیں ۔