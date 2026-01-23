صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج پیپلز پارٹی کاشرکت کافیصلہ

  • پاکستان
پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج پیپلز پارٹی کاشرکت کافیصلہ

اسلام آباد(سٹاف رپورٹر)صدرِ مملکت آصف علی زرداری نے مجلسِ شوریٰ (پارلیمنٹ) کا مشترکہ اجلاس آج جمعہ کو دن 11 بجے طلب کر لیا۔

صدرِ نے مشترکہ اجلاس آرٹیکل 54 کی شق (1) کے تحت تفویض کردہ اختیارات کے تحت طلب کیا ہے ۔قومی اسمبلی سیکرٹریٹ نے مشترکہ اجلاس کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ۔پیپلز پارٹی بھی مشترکہ اجلاس میں شرکت کرے گی۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس صدر ، وزیراعظم اور سپیکر کے بیرون ملک دوروں کے سبب ری شیڈول کیا گیا ۔مشترکہ اجلاس میں قانون سازی کے حوالے سے حکومتی جماعت( ن )لیگ اور اتحادی پیپلز پارٹی ایک صفحہ پر نہیں تھے ،کبھی سانحہ گل پلازہ، کبھی 18 ویں ترمیم اور کبھی آرڈیننس کے اجراء پر ہلکی پھلکی سیاسی جھڑپ بھی رہی، مسلم لیگ ن اور پیپلز پارٹی کے معتدل دوستوں کی کامیاب کاوشوں کے بعد مشترکہ اجلاس آج جمعہ کو طلب کیا گیا ،اعظم نذیر تارڑ، سید نوید قمر، اعجاز جاکھرانی سمیت دیگر رہنماؤں کی مشاورت کے بعد فیصلہ کرلیا گیا۔مشاورت کے دوران ہی سپیکر سردار ایاز صادق دورئہ چین مکمل کرکے وطن واپس پہنچے ۔سپیکر کے واپس آتے ہی قومی اسمبلی سیکرٹریٹ نے مشاورت کے بعد مشترکہ اجلاس کا نوٹیفکیشن جاری کیا۔پیپلز پارٹی مشترکہ اجلاس میں شرکت کرے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ورلڈ کپ:بنگلادیش مؤقف پر قائم،فیصلہ تبدیل نہ کرنیکا اعلان

بابر کا بگ بیش میں سفر ختم، پی سی بی نے واپس بلا لیا

ساف فٹسال چیمپئن شپ،پاکستان نے بنگلہ دیش کو ہرادیا

پی ایس ایل کے 4 سالہ میڈیا رائٹس فروخت کرنیکا فیصلہ

پاکستان اور آسٹریلیا کی سیریز کیلئے میچ آفیشلز کا اعلان

انڈر 19 ورلڈ کپ :پاکستان نے زمبابوے کو مات دیدی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
آکسفورڈ سے پڑھی بیورو کریسی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
لاٹھی اور بھینس
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
افراطِ زر‘ ووٹر کی عمر اور مخصوص ترقی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
سانحۂ گل پلازہ
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کھیل لڑکوں کا ہوا…
آصف عفان
امیر حمزہ
قائداعظمؒ، سیاست اور انٹرا پارٹی الیکشن
امیر حمزہ
Dunya Bethak