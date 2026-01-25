پاکستان، صومالیہ کے درمیان سفارتی پاسپور ٹ پر ویزا فری معاہدہ
اسلام آباد(دنیا نیوز)پاکستان اور صومالیہ کے درمیان سفارتی پاسپورٹ ہولڈرز کیلئے ویزا فری معاہدہ طے پاگیا۔ پاکستان اور صومالیہ کے درمیان سفارتی پاسپورٹ رکھنے والوں کے لئے ویزا کی شرط ختم کرنے کے معاہدے پر دستخط کر د ئیے گئے ہیں۔
اس معاہدے کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات کو مزید فروغ دینا اور باہمی تعاون کو مضبوط بنانا ہے ۔یہ معاہدہ صومالیہ کی وزارتِ خارجہ کے سیکرٹری اور پاکستان کی جانب سے سیکرٹری وزارتِ داخلہ نے دستخط کرکے طے کیا، اس موقع پر صدر مملکت آصف علی زرداری سے صومالیہ کے وزیرِ داخلہ علی یوسف نے ملاقات کی، جس میں دوطرفہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ صدر مملکت نے کہا کہ افریقہ عالمی جیوپولیٹیکل منظرنامے کا ایک اہم حصہ ہے اور پاکستان افریقی ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید مضبوط بنانا چاہتا ہے ، پاکستان صومالیہ کے ساتھ نہ صرف تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے بلکہ مشترکہ مفادات کے شعبوں میں قریبی تعاون کا بھی خواہاں ،صدر نے اس عزم کا اظہار بھی کیا کہ پاکستان سرحد پار جرائم اور منشیات کی سمگلنگ کے خلاف مشترکہ کوششوں کے لئے پرعزم ہے ، ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے مختلف پہلوؤں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔