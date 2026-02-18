صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان کو معاشی دباؤ،سیاسی چیلنجز کا سامنا :صدر زداری

پاکستان کو معاشی دباؤ،سیاسی چیلنجز کا سامنا :صدر زداری

دہشتگردوں کیخلاف مسلح افواج کے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہیں بلاول ہائوس لاہور میں صدر کی زیر صدارت اجلاس،پارٹی معاملات پر گفتگو

لاہور (سپیشل رپورٹر ) ، وہ بلاول ہاؤس میں دو روز قیام کریں گے ، صدر آصف زرداری کی زیر صدارت بلاول ہاؤس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی مقامی اور صوبائی قیادت کا اجلاس ہوا جس میں پارٹی کے اندرونی معاملات کے ساتھ ساتھ ملک کی مجموعی سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔اجلاس میں پارٹی کے ڈویژنل اور ضلعی صدور، پیپلز پارٹی سنٹرل پنجاب ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبران اور وسطی پنجاب کے اضلاع کے نو منتخب عہدیداروں نے شرکت کی،صدر نے سیاسی مذاکرات اور اتحاد کی اہمیت پر زور دیا، صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان کو معاشی دباؤ اور سیاسی چیلنجز کا سامنا ہے ،ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پارٹی کارکنوں اور قیادت کی جانب سے صبر اور مسلسل کوشش کی ضرورت ہے ،صدر نے کہا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر شہید بے نظیر بھٹو اور اب بلاول بھٹو زرداری تک، ہم پاکستان کے دشمنوں کی طرف سے لاحق خطرات کے خلاف لڑتے رہے ہیں۔ ہم بیرونی ممالک کی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے مذموم عزائم کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی مسلح افواج کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہیں ۔پی پی پی وسطی پنجاب کے صدر راجہ پرویز اشرف نے اپنے خطاب میں پنجاب میں پارٹی کے نقش کو بڑھانے کی کوششوں پر روشنی ڈالی ۔صدر پیپلز ویمن ونگ سنٹرل پنجاب اور ایم این اے ثمینہ خالد گھرکی نے نچلی سطح پر شمولیت پر زور دیتے ہوئے سیاسی اور کمیونٹی موبلائزیشن میں خواتین کے کردار پر بات کی۔پی پی پی لاہور کے صدر فیصل میر نے لاہور سے متعلق پارٹی امور کے بارے میں بریفنگ دی اور عوامی مسائل پر پارٹی کے جاری کاموں پر روشنی ڈالی۔ 

 

