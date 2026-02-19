صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ریکارڈ آئی ٹی برآمدات، 7ماہ میں حجم 2.61ارب ڈالر

  • پاکستان
ریکارڈ آئی ٹی برآمدات، 7ماہ میں حجم 2.61ارب ڈالر

اسلام آباد (نیوز رپورٹر) وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی و ٹیلی کمیونیکیشن کے اعداد و شمار کے مطابق مالی سال 2025-26 کے پہلے سات ماہ (جولائی تا جنوری) آئی ٹی برآمدات میں 19.78 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا ہے ۔

 آئی سی ٹی برآمدات کا حجم 2.61 ارب امریکی ڈالر تک پہنچ گیا جو گزشتہ مالی سال 2.18 ارب ڈالر کے مقابلے میں نمایاں بہتری کی عکاسی کرتا ہے ۔ وزارت آئی ٹی کے مطابق پاکستان کی آئی ٹی برآمدات نے نہ صرف عالمی مارکیٹ میں مقام مضبوط کیا بلکہ مجموعی خدمات کی برآمدات میں بھی سب سے اوپر مقام حاصل کیا ہے ۔ اس عرصے میں دیگر کاروباری خدمات نے 1.21 ارب ڈالر کی برآمدات کے ساتھ دوسرے نمبر پر جگہ بنائی۔ صرف جنوری 2026 میں آئی سی ٹی خدمات کی برآمدات 374 ملین ڈالر رہیں جس میں جنوری 2025 کے 313 ملین ڈالر کے مقابلے میں 19.5 فیصد کے قریب اضافہ ہوا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

میڈیکل طالبہ کی خودکشی،ساتھی طالبات کے بیان قلمبند

گلشن راوی :گندے نالے سے نامعلوم شخص کی لاش برآمد

5 سالہ بیٹے کو مخالفین کو پھنسانے کیلئے باپ نے قتل کیا

ڈاکوؤں نے شہریوں سے لاکھوں کی نقدی واشیاچھین لیں

پولیس مقابلوں میں ساتھیوں کی فائرنگ سے 3ملزم ہلاک

بو گس چیک دینے پر مقدمہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اچکزئی صاحب کی خدمت میں احترام کے ساتھ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارے ٹارگٹ، تخمینے اور موسم کا حال
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
’جہدِ مسلسل‘… ایک ناتمام داستان
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
آئیے حقیقی روزہ رکھیں!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
ڈاکو ریٹائر نہیں ہوتے
سعود عثمانی
کنور دلشاد
ناقص پالیسیوں کا ثمر
کنور دلشاد
Dunya Bethak