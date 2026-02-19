صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملک بھر میں گرڈ سٹیشنز اور ٹرانسمیشن لائنز پر مرمتی کام مکمل

  • پاکستان
ملک بھر میں گرڈ سٹیشنز اور ٹرانسمیشن لائنز پر مرمتی کام مکمل

لاہور (سٹاف رپورٹر)نیشنل گرڈ کمپنی آف پاکستان (این جی سی)نے رمضان المبارک اور موسم گرما سے قبل ملک بھر میں گرڈ سٹیشنز اور ٹرانسمیشن لائنز پرمرمتی سرگرمیاں کامیابی سے مکمل کر لیں، جس سے قومی گرڈ کی قابل اعتماد کارکردگی مزید مستحکم ہوئی۔

این جی سی کی ایسیٹ مینجمنٹ ٹیموں نے اہم ہائی وولٹیج گرڈ سٹیشنز میں بنیادی آلات کی اپ گریڈیشن اور دیکھ بھال کی، جس میں 500 کے وی نوکھر گرڈ سٹیشن پر بس بار کی مرمت، 220 کے وی کالا شاہ کاکو گرڈ سٹیشن پر سرکٹ بریکرز کی اوورہالنگ، 220 کے وی سرفراز نگر گرڈ سٹیشن پر 250 ایم وی اے آٹو ٹرانسفارمر کے ٹیپ چینجر کی سروسنگ اور 500 کے وی جامشورو گرڈ سٹیشن پر 160 ایم وی اے آٹو ٹرانسفارمر کی اوورہالنگ شامل ہے ۔این جی سی کے ترجمان محمد ابراہیم نے کہا کہ رمضان سے قبل مینٹننس کی تکمیل سے صارفین کو ماہ مقدس کے دوران مستحکم اور بلا تعطل بجلی کی فراہمی یقینی بنی۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

غزہ :شدید مشکلات کے باوجود رمضان کی خوشیاں برقرار

ٹرمپ سمیت عالمی رہنماؤں کی مسلمانوں کو ماہ رمضان کی مبارکباد

جاپان کی پہلی خاتون وزیر اعظم سنائے تاکائچی دوبارہ منتخب

سپین :اپنی نوعیت کا پہلا سائبر کرائم

چینی روبوٹ کتا اپنی ایجاد قرار دینے پر بھارتی یونیورسٹی اے آئی سمٹ سے باہر

عالمی سطح پریوٹیوب کی سروس مختصر وقت کیلئے معطل رہی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اچکزئی صاحب کی خدمت میں احترام کے ساتھ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارے ٹارگٹ، تخمینے اور موسم کا حال
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
’جہدِ مسلسل‘… ایک ناتمام داستان
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
آئیے حقیقی روزہ رکھیں!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
ڈاکو ریٹائر نہیں ہوتے
سعود عثمانی
کنور دلشاد
ناقص پالیسیوں کا ثمر
کنور دلشاد
Dunya Bethak