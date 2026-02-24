صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ن لیگ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، اسمبلی حکمت عملی پر اہم فیصلے

  • پاکستان
ن لیگ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، اسمبلی حکمت عملی پر اہم فیصلے

ایوان میں نعرہ بازی یا احتجاج کی صورت میں بھرپور اور منظم جواب دیا جائیگا ہررکن ماہانہ 20 ہزار جمع کروائیگا، مریم نواز کی کارکردگی کوسراہا:اندرونی تفصیلات

لاہور (سیاسی نمائندہ)پنجاب اسمبلی میں ہونے والے مسلم لیگ (ن) کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کی اندرونی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں جس میں آئندہ اسمبلی اجلاسوں کے لیے حکمت عملی سے متعلق اہم فیصلے کیے گئے ۔ فیصلہ کیا گیا کہ ایوان میں اپوزیشن کی نعرہ بازی یا احتجاج کی صورت میں حکومت کی جانب سے بھرپور اور منظم جواب دیا جائے گا۔پارلیمانی نظم و ضبط کو بہتر بنانے کے لیے ہر رکن کو ہدایت کی گئی کہ وہ ماہانہ ریفریشمنٹ فنڈ کی مد میں 20 ہزار روپے چیف وہپ کے پاس جمع کروائے تاکہ اجلاسوں کے انتظامات مو ثر انداز میں انجام د یئے جا سکیں۔ مریم نواز کی کارکردگی کوسراہا گیا ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

مناواں :بالیاں نوچنے پرمزاحمت،فائرنگ سے خاتون زخمی

ستوکتلہ :دن دہاڑے تاجر کا اغوا، تاوان کیلئے کالز منظر عام پر

بیوی نے لے پالک بیٹے سے ملکر شوہر کا گلا کاٹ ڈالا

جڑانوالہ:وکلا کی ہلڑ بازی، ہسپتال میں ڈاکٹروں پر تشدد ، روڈ بلاک

ساہیوال :غربت اور بیمار ی سے تنگ معمر شخص ٹرین تلے آکر کٹ مرا

ادھار نہ دینے پر بوریوالا کے دکاندار کیخلاف لاہور میں مقدمہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قیدی سے ملاقات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
دس ارب روپے اڑتیس ملین ڈالر ہوتے ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ میں فیصلہ سازی کون کرے گا؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
رشید صافی
خوارج کے ٹھکانوں پر کاری ضرب
رشید صافی
سلمان غنی
امریکہ کا پاکستان کی طرف جھکاؤ
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
انعاماتِ ربّانی
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak