صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عافیہ صدیقی کیس:وزیراعظم اور کابینہ کو توہین عدالت کے نوٹسز کا حکم کالعدم قرار

  • پاکستان
عافیہ صدیقی کیس:وزیراعظم اور کابینہ کو توہین عدالت کے نوٹسز کا حکم کالعدم قرار

اسلام آباد(اپنے نامہ نگار سے)اسلام آباد ہائیکورٹ کے لارجر بینچ نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی صحت اور وطن واپسی سے متعلق کیس میں بڑا فیصلہ جاری کر دیا۔۔۔

 عدالت نے وزیراعظم اور کابینہ کو توہین عدالت کے نوٹسز جاری کرنے کا حکم کالعدم قرار دیتے ہوئے کہا آئین کے آرٹیکل 202 اور ہائیکورٹ رولز کے تحت چیف جسٹس ہی ماسٹر آف دی روسٹر اور بینچز کی تشکیل کا خصوصی اختیار رکھتے ہیں۔ جسٹس ارباب محمد طاہرکی سربراہی میں جسٹس خادم حسین سومرو،جسٹس محمد اعظم خان اور جسٹس انعام امین منہاس پر مشتمل چار رکنی لارجر بینچ کے جاری فیصلہ میں عدالت کا یہ بھی کہناہے کہ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کیس میں 21 جولائی 2025 کا حکم نامہ قانونی دائرہ اختیار سے باہر تھا، اس وقت متعلقہ جج منظور شدہ روسٹر کا حصہ نہیں تھے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

آسٹریا نے ہٹلر کی جائے پیدائش کو پولیس سٹیشن بنا دیا

3مارچ کو چاند ’’خونی رنگ ‘‘ میں کیوں نظر آئے گا

کافی شاپ نے خاتون کو دنیا کی امیر ترین شخصیت بنا دیا

امریکہ،10سال پہلے گم ہونیوالا فون صحرا میں مل گیا

کھدائی کے دوران 2000برس قدیم رومی مقام دریافت

تیز گھومتی زمین کو ہم محسوس کیوں نہیں کر پاتے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قیدی سے ملاقات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
دس ارب روپے اڑتیس ملین ڈالر ہوتے ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ میں فیصلہ سازی کون کرے گا؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
رشید صافی
خوارج کے ٹھکانوں پر کاری ضرب
رشید صافی
سلمان غنی
امریکہ کا پاکستان کی طرف جھکاؤ
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
انعاماتِ ربّانی
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak