صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سپریم کورٹ:طالبہ زیادتی،ویڈیووائرل کیسزیکجا کرنیکی درخواست مسترد

  • پاکستان
سپریم کورٹ:طالبہ زیادتی،ویڈیووائرل کیسزیکجا کرنیکی درخواست مسترد

دونوں کیسز کی تحقیقات مختلف اداروں نے کیں ، لہٰذا یکجا کرنا لازمی نہیں،تحریری فیصلہ

اسلام آباد(کورٹ رپورٹر)سپریم کورٹ نے فیصل آباد میں میڈیکل طالبہ خدیجہ غفور کی زیادتی، تشدد اور ویڈیو وائرل کرنے کے کیس میں اہم فیصلہ جاری کرتے ہوئے دونوں مقدمات کو یکجا کرنے کی ملزمہ کی درخواست مسترد کر دی ۔ عدالت عظمیٰ نے قرار دیا کہ زیادتی اور واقعے کی ویڈیو بنا کر اسے وائرل کرنا دو الگ الگ جرائم ہیں ، اس لئے ان کے الگ الگ ٹرائلز قانون کے مطابق ہیں ۔ عدالت نے یہ بھی واضح کیا کہ دونوں مقدمات کی تحقیقات مختلف اداروں نے کیں ، لہٰذا انہیں یکجا کرنا لازمی نہیں ۔ تحریری فیصلہ جسٹس صلاح الدین پنہور نے جاری کیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ مقدمات کو یکجا کرنا ٹرائل کورٹ کا صوابدیدی اختیار ہوتا ہے ، یہ کوئی لازمی قانونی تقاضا نہیں ۔ سپریم کورٹ نے گواہوں کے حقوق سے متعلق بھی اہم ہدایات جاری کرتے ہوئے قرار دیا کہ بیان کے دوران گواہ کو کٹہرے میں کرسی فراہم کرنا لازمی ہوگا،قانون میں ایسی کوئی شرط موجود نہیں کہ گواہ لازماً کھڑے ہو کر ہی بیان ریکارڈ کروائے ۔ ٹرائل جج جرح کے دوران محض خاموش تماشائی نہیں بلکہ بیدار نگران کا کردار ادا کرے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہو سکیں،عدالت نے رجسٹرار سپریم کورٹ کو حکم دیا کہ فیصلے کی کاپی ملک بھر کی تمام ہائی کورٹس کو ارسال کی جائے تاکہ اس پر عملدرآمد کو یقینی بنایا جا سکے ۔ واضح رہے کہ متاثرہ خاتون کو حبسِ بے جا میں رکھ کر زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اور اس سے زبردستی جوتے بھی چٹوائے گئے ۔ ملزمان نے واقعے کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دی تھی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

کیا جنات انسان پر حاوی ہوسکتے ہیں؟ جویریہ سعود نے واقعہ سنادیا

منیب بٹ نے اپنی کمائی میں برکت کی وجہ بتا دی

علی ظفر نے نیا نعتیہ کلام سوہنا نبیؐ جاری کردیا

نادیہ خان کے چہرے پر جھریاں، وائرل ویڈیو پر تنقید

سیکنڈ رول، تھرڈ رول بھی کئے جس کا مجھے بہت نقصان ہوا:ریمبو

بھارتی گلوکار اور ریپر بادشاہ کے خلاف مقدمہ درج

آج کے کالمز

خورشید ندیم
شیعہ سنی اختلاف کیا سیاسی وحدت میں حائل ہے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اخلاقی اقدار اب لغت میں ہی رہ گئی ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جنگ کے جواز کی تلاش
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ کی آخری جنگ؟… (2)
ڈاکٹر رشید احمد خاں
کنور دلشاد
ایران کی جنگی حکمت عملی
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
افغانستان کی پاکستان کے ساتھ مخاصمت کی تاریخ
افتخار احمد سندھو
Dunya Bethak