بھارتی پروازوں کیلئے پاکستانی فضائی حدود کی بندش میں ایک ماہ کی توسیع

  • پاکستان
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)بھارتی پروازوں کیلئے پاکستانی فضائی حدود کی بندش میں توسیع کردی گئی۔ پاکستان ائیرپورٹس اتھارٹی نے فضائی حدود بندش میں توسیع کا نیا نوٹم جاری کردیا۔

نوٹم کے مطابق بھارتی ایئر لائنز، بھارت میں رجسٹرڈ طیاروں پر پاکستانی حدود میں مزید ایک ماہ کی پابندی عائد کی گئی ہے ، بھارتی طیاروں کیلئے پاکستانی فضائی حدود 24 اپریل تک بند رہے گے ۔ پاکستان ائیرپورٹس اتھارٹی کا کہنا ہے کہ پاکستان کی فضائی حدود بھارتی رجسٹرڈ طیاروں بھارتی ایئرلائنز یا آپریٹرز کے زیرِ استعمال تمام طیاروں پر پابندی بدستور برقرار رہے گی، پاکستان کی جانب سے عائد فضائی حدود پابندی میں بھارتی فوجی پروازیں بھی شامل ہیں۔

مزید پڑہیئے

جرم و سزا کی دنیا

وارداتیں:شہری لاکھوں روپے ،گاڑیوں ، موبائل فونز سے محروم

رکشہ اورٹرک میں تصادم ، میاں بیوی سمیت 4جاں بحق

اسلحہ برآمد ہونے پر ملزم کو گرفتار کر لیا

شناختی کارڈ کا غیر قانونی استعمال ، ملزم پر مقدمہ

پراپرٹی کی جعلی اور بوگس دستاویزات بنانے پر مقدمہ

اہلخانہ کی غیر موجودگی میں گھر سے نقدی، سامان چوری

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
لائبریریاں یا پروٹوکول؟؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ادھر روز نیا کٹا کھل جاتا ہے!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
ظلم اورہمارا نظامِ اخلاق
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ایران امریکہ جنگ ختم ہونے والی ہے؟
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
ہمیں کھاتا ہوا کھانا
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
کیا غریبوں کی عید ہو گی؟
جویریہ صدیق
