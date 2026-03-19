ادھر روز نیا کٹا کھل جاتا ہے!

ایک طرف ملک میں بچت‘ کفایت شعاری اور قربانی کا چرچا ہے‘ دوسری طرف فضول خرچی‘ عیاشی اور اسراف کا روز کوئی نیا کٹا کھل جاتا ہے۔ بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ اس ممکت خداداد میں ہو کیا رہا ہے۔ ابھی گلف سٹریم جہاز والے معاملے کی گرد بیٹھنے نہیں پائی تھی کہ ہمارے گرائیں اور شہردار چیئرمین سینیٹ سید یوسف رضا گیلانی کی نو کروڑ میں خریدی گئی بلکی لینڈ کروزر کا غلغلہ بلند ہو گیا ہے۔
حکومت پنجاب نے تو خیر سے اپنے جہاز والے معاملے کو نپٹانے کے لیے اس سلسلے میں بولنے والوں کا مکّو ٹھپنے اور لکھنے والوں کا تراہ نکالنے کے لیے مخالفینِ جہاز کے خلاف قانونی کارروائی کا اعلان کر دیا ہے۔ پنجاب کی وزیر اطلاعات نے اپنے تازہ بیان میں جہاز کو اپنی گفتگو یا تحریر کے میزائل سے نشانہ بنانے والوں کو 'چتائونی‘ یعنی انتباہ دیا ہے کہ اب ان کی حکومت جہاز کے بارے میں پھیلائے جانے والی جھوٹی اور غلط خبروں پر مزید صبر نہیں کرے گی اور اس سلسلے میں ہر قسم کے جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کرتے ہوئے انہیں کیفر کردار تک پہنچائے گی۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس خبر کو جھوٹی‘ غلط یا گمراہ کن قرار دیں گی؟ جہاز نہ صرف یہ کہ خریدا گیا ہے بلکہ ماشاء اللہ سے اُڑ بھی رہا ہے اور اس کی خرید کی تصدیق خود وزیر موصوف کر چکی ہیں۔ اس کی خرید کے لیے کوئی اشتہار نہیں دیا گیا اور مارکیٹ سے کوئی اوپن بولی بھی نہیں کروائی گئی۔ کسی قسم کا ٹینڈر طلب نہیں کیا گیا اور اس قسم کی خرید کے لیے خود سرکار کی جانب سے عائد کردہ PEPRA رولز کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ اگر یہ الزام غلط ہے‘ اور اس سلسلے میں کوئی اشتہار یا ٹینڈر نوٹس دیا گیا ہے تو وہ پیش کر دیا جائے‘ کم از کم یہ عاجز تو اس معاملے میں اپنا الزام غلط ہونے پر اپنے کالم میں باقاعدہ معذرت کرنے پر تیار ہے۔
جہاز کی قیمت کے بارے میں دو چار یا دس بارہ کروڑ روپے کا فرق ممکن ہے مگر معاملہ کروڑوں میں نہیں اربوں روپے میں ہے۔ اب اس سلسلے میں استعمال شدہ جہاز کی قیمت میں انیس بیس کا فرق نکل آنا عام سی بات ہے۔ جہاز کا ویانا (آسٹریا) جانا ثابت شدہ ہے۔ رولا اس بات کا پڑا ہوا ہے کہ اس جہاز پر جنید صفدر اور اس کی فیملی گئی ہے یا نہیں‘ تو یہ ان کا مسئلہ ہے جنہوں نے یہ کہا ہے۔ لیکن اس سرکاری انتباہ سے ایک لگژری جہاز کی خرید اور اس کے بعد از خرید والے لوازمات پر لگ بھگ گیارہ ارب روپے روپے والا معاملہ ختم نہیں ہوتا۔ کم از کم مجھے وزیراعلیٰ کے لیے جہاز خریدنے پر کوئی اعتراض نہیں کہ یہ کوئی نئی اختراع نہیں اور اب جہاز وغیرہ کی خرید اور اس کا استعمال ہمارے حکمرانوں کے نزدیک ان کا استحقاق بن چکا ہے اور ہم عوام کے لیے اب یہ معمول کی بات ہے۔ معاملہ صرف خرید کا ہوتا تو اس معاملے میں شور وغوغا فضول حرکت ہے‘ تاہم یہ بات قابلِ اعتراض ضرور ہے کہ خرید کردہ جہاز ضرورت کے لیے ہونا چاہیے تھا نہ کہ اس جہاز کی خرید میں لگژری اور عیاشی کی حدیں عبور کر لی جاتیں۔ پنجاب بلکہ پاکستان کی حد تک سفر کے لیے اتنا مہنگا اور دنیا بھر میں لگژری جیٹ کی حیثیت سے ایک خاص الخاص مقام کے حامل گلف سٹریم G500 خریدنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ لاہور سے پاکستان کے کسی بھی علاقے کا فاصلہ ایسا نہیں کہ پنکھوں والا یعنی Propeller Plane چار پانچ گھنٹوں میں نہ پہنچ سکے۔ لاہور سے پاکستان کے اندر دور دراز ترین ایئرپورٹ گوادر یا پسنی ہو سکتے ہیں اور ان کا لاہور سے فضائی فاصلہ 1200 کلومیٹر کے لگ بھگ ہے۔ بیچ کرافٹ 900 یا اسی قسم کا کوئی جہاز یہ فاصلہ اڑھائی گھنٹوں میں جبکہ گلف سٹیم یہ فاصلہ ڈیڑھ گھنٹے میں طے کر سکتا ہے۔ یعنی معاملہ صرف ایک گھنٹے کا ہے اور بھی اس صورت میں کہ اگر وزیراعلیٰ لاہور سے پاکستان کے آخری سرے پر واقع ایئرپورٹ پر لینڈ کریں۔ پنجاب کے اندر کسی بھی ایئرپورٹ تک رسائی کی صورت میں گلف سٹریم اور بیچ کرافٹ کے فلائنگ ٹائم میں فرق زیادہ سے زیادہ پندرہ‘ بیس منٹ کا ہو سکتا ہے۔ یہ فرق ایسا نہیں کہ اس کے لیے پانچ ملین ڈالرز والے جہاز کے مقابلے میں اڑتیس ملین ڈالر کا جہاز خرید لیا جاتا۔ محض بیس منٹ بچانے کے لیے 33 ملین ڈالر جو پاکستانی روپوں میں دو ارب پچیس کروڑ بنتے ہیں‘ صرف کر دیے جاتے۔ ہاں البتہ اس میں وہ ''ششکا‘‘ نہیں بنتا جو گلف سٹریم میں ہے۔
میرے اس سلسلے میں لکھے گئے کالم پر کمنٹس سیکشن میں ایک دو قارئین نے جہاز کے دو عدد غیر ملکی پائلٹس کی تنخواہ کے پیکیج پر اعتراض کرتے ہوئے اس فقیر کی طبیعت صاف کی اور کالم میں لکھی گئی تنخواہ جو 28 ہزار اور 32 ہزار ڈالر تھی‘ کو مبنی بر غلط معلومات قرار دیتے ہوئے بتایا کہ امریکن ایئر لائنز کے پائلٹس کی تنخواہ 18 ہزار ڈالر ہے۔ پھر مجھے مشورہ دیا گیا کہ میں گوگل سے ہی چیک کر لیتا۔ میں نے گوگل تو چیک نہیں کیا کہ گوگل مارکیٹ کی تنخواہیں بتاتا ہے‘ شوق کی تکمیل کی قیمت بتانا چچا گوگل کے بس بات نہیں۔ ہاں البتہ میں یہ اعتراف ضرور کروں گا کہ میں نے ایک پائلٹ کی تنخواہ ضرور غلط لکھی اور وہ 28 ہزار ڈالر نہیں بلکہ 38 ہزار ڈالر ہے۔ یہ تنخواہ چونکہ گوگل کی اوقات سے زیادہ ہے اس لیے اس کی تصدیق گوگل نہیں کر سکتا؛ البتہ ایک اینکر کے سوال بھیجنے پر جواب میں پنجاب حکومت کے ترجمان نے یہ تنخواہیں بتائی ہیں۔ ایک بات کی وضاحت مزید کر دوں کہ یہ سرکاری تصدیق میں یہ بھی بتایا گیا کہ پائلٹس اس تنخواہ پر صرف چار ماہ کے لیے لائے گئے ہیں۔ ظاہر ہے شوق کی تکمیل اگر افراتفری اور بھاگم دوڑ میں کی جائے تو اس قسم کے خرچے ہاتھ کا میل ہوتے ہیں۔
قارئین! معذرت خواہ ہوں کہ اس جہاز کے خرابے میں الجھ کر ہمارے گرائیں مخدوم صاحب کی نئی گاڑی والا قصہ درمیان میں ہی رہ گیا۔ کل جب لندن میں مقیم اپنے ایک دوست سے بات ہوئی تو وہ کہنے لگا: اگر ہمارے مخدوم صاحب اپنی پرانی حسرتیں نکال رہے ہیں تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تمہیں تو خود علم ہے کہ جب سید یوسف رضا گیلانی کے والد محترم سید علمدار حسین گیلانی کا انتقال ہوا ان کو والد کی طرف سے وراثت میں ستائیس ایکڑ اراضی اور والد صاحب کے زیر استعمال ڈاٹسن سنی اور سوزوکی جیپ میں سے سوزوکی جیپ ملی تھی۔ زمین کے بارے میں تم حلقے کے پٹواری اور سوزوکی جیپ کے سلسلے میں کسی باخبر دوست سے پوچھ لو۔ اب اگر وہ نو کروڑ والی لینڈ کروزر پر چڑھ رہے ہیں تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟
اس گاڑی کی بابت سینیٹ کے ترجمان کی وضاحت کے بعد مجھے اب مسئلہ سات کروڑ کی گاڑی کا نہیں بلکہ دیگر ان گاڑیوں کا بھی ہے جن کا ذکر اس وضاحت میں پوشیدہ تھا۔ اس وضاحت سے علم ہوا کہ صرف ایک چیئرمین سینیٹ والی گاڑی ہی نہیں خریدی گئی بلکہ گاڑیوں کی تبدیلی والی فہرست میں ڈپٹی چیئرمین سینیٹ‘ قائمہ کمیٹیوں کے چیئرمین‘ قائد ایوان اور قائد حزبِ اختلاف بھی شامل ہیں۔ یعنی ہم صرف چیئرمین صاحب کی گاڑی پر خرچ ہونے والے نو کروڑ کا رونا رو رہے تھے‘ وضاحت نے ایک اور کٹا کھول دیا ہے۔ لیکن فکر کی بات نہیں! یہاں کھلنے والا ہر نیا کٹا مزید نئے کھلنے والے کٹے کے طفیل دو چار دن میں ہی پس منظر میں چلا جاتا ہے۔ اس ملک میں اور کچھ ہو یا نہ ہو‘ روز نیا کٹا ضرور کھل جاتا ہے۔ پرسوں دنیا اخبار کی ایک ہی خبر میں دو اطلاعات تھیں۔ پہلی یہ کہ پنجاب کابینہ نے گریڈ سترہ اور اس سے اوپر کے سرکاری افسران کو اپنی دو دن کی تنخواہ کفایت فنڈ میں جمع کروانے اور عدلیہ کے لیے دس نئی گاڑیوں کی خریداری کی منظوری دی ہے۔