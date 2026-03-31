آلودگی ختم کرنا مشترکہ ذمہ داری، پلاسٹک کا استعمال چھوڑ دیں : مریم نواز
گندگی کے ڈھیر آلودگی کے مسائل میں اضافہ کرتے ہیں ، پلاسٹک بیگز پر پابندی سے زیروویسٹ ہدف پورا کیاجاسکتا عالمی شہرت یافتہ ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت ہر شہر کو زیرو ویسٹ کیا جا رہا ہے :زیروویسٹ کے عالمی دن پر پیغام
لاہور(دنیانیوز)وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے زیروویسٹ کے عالمی دن پر ہر شہری کو پلاسٹک کے استعمال کو ترک کرنے کی خصوصی اپیل کی اور عوامی سطح پر کچرے کے خاتمے کیلئے اقدامات اور ماحولیاتی تحفظ کی ضرورت پر زوردیا ہے ۔ زیروویسٹ کے عالمی دن پراپنے پیغام میں مریم نواز نے کہا ہے کہ کرہ ارض کو آلودگی سے پاک کرنا مشترکہ ذمہ داری ہے ،پلاسٹک کا استعمال ترک کردیں ،کچرے کو کم کرنے، ری سائیکلنگ اور پائیدار کھپت کے طریقوں سے ماحول کو صاف ستھرا اور محفوظ بنایا جا سکتا ہے۔ عالمی شہرت یافتہ ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت پنجاب کے ہر شہر کو زیرو ویسٹ کیا جا رہا ہے، پہلی مرتبہ ویسٹ مینجمنٹ پروگرام کو عالمی سطح پر بھی پذیرائی مل رہی ہے۔
انہوں نے کہاکہ کوڑا اور گندگی کے ڈھیر موسمیاتی تبدیلی، فطرت اور حیاتیاتی تنوع کے نقصان اور آلودگی کے مسائل میں اضافہ کرتے ہیں،پنجاب میں کوڑا کرکٹ کے ڈھیروں کو سرسبز جنگل اور سولر پارک میں بدلا جارہا ہے۔ مریم نواز کاکہناتھاکہ پلاسٹک بیگز پر پابندی سے زیروویسٹ کے اہداف کو پورا کیا جاسکتا ہے ، صوبے بھر میں کسانوں کو ایگریکلچر ویسٹ مینجمنٹ کے لئے سبسڈی پر سپر سیڈرز فراہم کررہے ہیں۔ پہلی مرتبہ فیکٹریوں اور صنعتوں میں ماحولیاتی قوانین کانفاذ یقینی بنایا جا رہا ہے ۔پنجاب میں زیروویسٹ کیلئے جدید الیکٹرک وہیکلز اور مشینی نظام متعارف کرایاگیا ، صوبے میں کچرے سے توانائی اور ویلیو ایبل اشیا تیار کرنے کے لئے ویسٹ ٹو ویلیومنصوبے شروع کئے جارہے ہیں۔