پاکستان موقع کا فائدہ اٹھائے معیشت مضبوط کرے :سردار مسعود

  • پاکستان
پاکستان موقع کا فائدہ اٹھائے معیشت مضبوط کرے :سردار مسعود

اسلام آباد (دنیا نیوز) آزاد کشمیر کے سابق صدر اور امریکا میں پاکستان کے سابق سفیر سردار مسعود خان نے کہا کہ یہ پاکستان کی سفارت کاری کا عروج ہے ، اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے معیشت کو مضبوط کرنا چاہئے۔

دنیا نیوز سے بات کرتے ہوئے سردار مسعود خان نے کہا جنگ ختم ہونے سے دنیا کی معیشت میں استحکام آئے گا، پاکستان اورقوم خراج تحسین کی مستحق ہے ، پاکستان کو ایک کامیابی یہ حاصل ہوئی کہ امریکا،ایران کی سیریس قیادت مذاکرات کیلئے آمادہ ہوئی۔ پاکستان نے جو کیا ہے یہ آسان کام نہیں، امید کرنی چاہئے کہ اسلام آباد سٹی آف پیس میں یہ امن معاہدہ ہو، ہم نے ایران کے ساتھ ہمیشہ اچھے تعلقات نبھائے ، پاکستان کو دنیا میں اعتماد کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ۔ کامیاب سفارتکاری سے پاکستان کیلئے شمال وجنوب سے کئی دروازے کھلے ، آج پاکستان جس مقام پر کھڑا ہے کچھ سالوں بعداسے 10بڑی معیشتوں میں شامل ہونا چاہئے۔

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
پاکستان کا لمحۂ عروج
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
امریکہ کہاں آن پہنچا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ایک تھا گورا،ایک تھا جے شنکر
رؤف کلاسرا
رشید صافی
دیرپا معاہدے سے ایک قدم دوری
رشید صافی
عمران یعقوب خان
اسلام آباد مذاکرات، امن کی فتح
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
اسلام آباد میں تاریخ رقم
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak