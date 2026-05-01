صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امن کیلئے امریکا، ایران سے رابطے برقرار : دفتر خارجہ

  • پاکستان
مذاکرات پر مبنی سفارتکاری پر یقین، سعودیہ، قطر ودیگر سے بھی رابطے ہوئے

 اسلام آباد (دنیا نیوز، وقائع نگار )ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے کہا کہامریکا ایران سے رابطے برقرار ہیں، پاکستان خطے میں امن کیلئے بھرپور سفارتی کوششیں کر رہا ہے، وزیراعظم کے ایران، سعودی عرب، قطر سمیت دیگر ممالک کی قیادت سے رابطے ہوئے ہیں۔ ہفتہ وار نیوز بریفنگ کے دوران ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کا کہنا تھا کہ ترکیہ کے صدر نے وزیر اعظم پاکستان کی امن کوششوں کو سراہا، ترکیہ پاکستان کی امن کوششوں کی مسلسل حمایت کر رہا ہے ، وزیر اعظم نے ایران کا وفد اسلام آباد بھیجنے کے فیصلے کا خیرمقدم کیا۔ وزیر اعظم کا ایران اور سعودی عرب کی قیادت سے بھی رابطہ ہوا، شہباز شریف نے سعودی ولی عہد کی پاکستان کیلئے مسلسل حمایت پر شکریہ ادا کیا، پاکستان اور سعودی عرب کے برادرانہ اور مضبوط تعلقات ہیں، دونوں ممالک سٹر ٹیجک دفاعی شراکت دار ہیں۔

ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم نے قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات کی، قطری قیادت نے خطے میں کشیدگی کم کرنے میں پاکستان کے کردار کو سراہا، وزیر اعظم سے یورپی کونسل کے صدر کی بھی بات ہوئی، دونوں رہنماؤں نے مذاکرات اور سفارتکاری کی اہمیت پر زور دیا۔ترجمان نے بتایا کہ پاکستان خطے میں امن کیلئے کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے ، وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں تمام فریقین سے رابطے جاری ہیں، امریکا اور ایران کے ساتھ سفارتی رابطے مسلسل برقرار ہیں، پیچیدہ مسائل کے حل کیلئے مذاکرات پر مبنی سفارتکاری پر یقین رکھتے ہیں۔طاہر حسین اندرابی نے کہا کہ پاکستان صومالی لینڈ کو صومالیہ کا حصہ تصور کرتا ہے، پاکستان صومالیہ کی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت کرتا ہے ۔ ترجمان نے کہا کہ افغانستان سے سرحد پار فائرنگ اور گولہ باری کی مذمت کرتے ہیں، ماضی میں بھی ایسے واقعات میں شہریوں کو نشانہ بنایا گیا، متاثرہ خاندانوں سے مکمل ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، متاثرین کی مدد کیلئے تمام ممکنہ اقدامات کئے جا رہے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

آج کے کالمز

Dunya Bethak