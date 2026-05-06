ارسام عباس آسٹریلیامیں اوورآل بیسٹ فارن ملٹری کیڈٹ قرار

یہ اعزاز پانے والے 14ویں پاکستانی کیڈٹ، شہید لیفٹیننٹ ناصر بھی شامل پاکستانی کیڈٹس کی شاندار کامیابیاں پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت کی عکاس

اسلام آباد (دنیا نیوز) آسٹریلیا کے رائل ملٹری کالج میں پاکستانی کیڈٹ سردار ارسام عباس کو بہترین کارکردگی کی بنیاد پر اوورآل بیسٹ فارن ملٹری کیڈٹ قرار دیا گیا ہے ، یہ اعزاز 5مئی کو آسٹریلیا میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب میں نوازا گیا۔ سردار ارسام عباس آسٹریلیا میں "بیسٹ فارن ملٹری کیڈٹ" کا اعزاز حاصل کرنے والے 14ویں پاکستانی کیڈٹ بن گئے ۔ یہ اعزاز پاک فوج کے نوجوان افسران کی عالمی سطح پرشاندار کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ 2013سے اب تک بطور فیکلٹی پاک فوج کے 7افسروں اور 2009سے 46 پاکستانی کیڈٹس تربیت مکمل کر چکے ہیں۔ 2020میں شمالی وزیرستان میں شہید لیفٹیننٹ ناصر حسین خالد (تمغۂ بسالت) نے بھی آسٹریلیا میں بہترین کیڈٹ کا اعزاز حاصل کیا تھا۔ بیرون ملک پاکستانی کیڈٹس کی کامیابیاں پاک فوج کی اعلیٰ تربیت، پیشہ ورانہ مہارت اور عزم کی عکاس ہیں۔ 

