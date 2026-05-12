صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لیاری ایکسپریس سیٹلمنٹ 65فیصدجعلی الاٹمنٹ،نیب کی ابتدائی انکوائری مکمل

  • پاکستان
لیاری ایکسپریس سیٹلمنٹ 65فیصدجعلی الاٹمنٹ،نیب کی ابتدائی انکوائری مکمل

اسلام آباد (حسیب ریاض ملک)کراچی کے لیاری ایکسپریس وے ری سیٹلمنٹ منصوبے میں اربوں روپے کی مبینہ بے ضابطگیوں کے معاملے پر نیب نے ابتدائی انکوائری مکمل کرلی۔

ذرائع کے مطابق انکوائری میں ملنے والے شواہد کی بنیاد پر کیس انویسٹی گیشن کے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے ، منصوبے کے لیے غیرقانونی الاٹمنٹ، چائنا کٹنگ اور جعلی الاٹمنٹ کی گئی۔اس کے علاوہ نیب نے چھاپوں کے دوران ہزاروں پلاٹوں کی فائلیں اور شواہد قبضے میں لے لیے ۔نیب ذرائع کے مطابق قبضے میں لی گئی فائلوں میں سے 65 فیصد پر جعلی الاٹمنٹ آرڈرز پائے گئے ،جعلی آرڈرز پر اسسٹنٹ ڈائریکٹرز لینڈ، ایگزیکٹو انجینئر کے دستخط ہیں، 6 مشتبہ افراد، افسران کے نام بھی پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کروا دیئے گئے ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

ہانیہ عامر نے انسٹاگرام پر شناختی کارڈ کی تصویر لگا دی

بلی آئٹم سانگ کرنا زندگی کا بہترین فیصلہ:مہوش حیات

سحر ہاشمی کا نیا لباس سوشل میڈیا پر تنقید کی زد میں

والد عامر خان کے ساتھ فلم بنانا غلطی تھی:جنید خان

ندا یاسر کا بیٹوں پر شادی شدہ زندگی اور والدین میں توازن نہ رکھنے پر تعجب

خواتین کے جسم پر تبصرے بند ہونے چاہئیں:زارا نور

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
چار سو پندرہ روپے فی لیٹر
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ایک لاہوری ولیمے کا حال حویلہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اماں جی!
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
افرطِ زر سے کیسے نمٹا جائے؟
شاہد کاردار
رشید صافی
آرٹ آف دی ڈیل
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
چوٹی کا عالم فاضل
نسیم احمد باجوہ
Dunya Bethak