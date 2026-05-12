ہائیکورٹ :مریم نواز کے 7کروڑ واپس کرنیکی ہدایت
چودھری شوگر مل کیس ختم کر دیا ، رقم واپس کر دی جائے :نیب کا بیان حلفی عدالت نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی درخواست منظور کرتے ہوئے حکم جاری کر دیا
لاہور(کورٹ رپورٹر )لاہور ہائیکورٹ نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے چودھری شوگر مل کیس میں بطور ضمانت جمع کروائے گئے 7 کروڑ روپے واپس کرنے کی ہدایت کر دی۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے 7 کروڑ روپے واپسی کے لیے دائر درخواست پر سماعت کی،نیب کے وکیل نے مریم نواز کے خلاف چودھری شوگر ملز کیس واپس لینے سے متعلق بیان حلفی جمع کروایا۔عدالت کو بتایا گیا کہ چودھری شوگر مل کیس میں 7 کروڑ روپے بطور گارنٹی جمع کروائے گئے تھے ، تاہم نیب نے شوگر مل کیس ختم کر دیا ، اس لیے رقم واپس کی جائے ۔مریم نواز کی جانب سے وکیل جاوید ارشد بھٹی پیش ہوئے جبکہ اسسٹنٹ ڈپٹی اٹارنی جنرل رفاقت ڈوگر اور پراسیکیوٹر فاطمہ شاہد بھی عدالت میں موجود تھے ۔دلائل مکمل ہونے کے بعد عدالت نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی درخواست منظور کرتے ہوئے ہائیکورٹ میں جمع کروائے گئے 7 کروڑ روپے واپس کرنے کا حکم دے دیا۔