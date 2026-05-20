صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنکی کو پروٹوکول ،تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ کراچی پولیس چیف آئی جی سندھ کو ارسال

  • پاکستان
پنکی کو پروٹوکول ،تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ کراچی پولیس چیف آئی جی سندھ کو ارسال

کراچی(سٹاف رپورٹر) منشیات کیس میں گرفتار انمول عرف پنکی کو عدالت پیشی کے دوران غیر معمولی پروٹوکول دئیے جانے کے معاملے پر قائم تحقیقاتی کمیٹی نے اپنی رپورٹ مکمل کرکے کراچی پولیس چیف اور آئی جی سندھ کو ارسال کردی۔

 ذرائع کے مطابق 4 روز تک جاری رہنے والی تحقیقات میں 10 سے زائد پولیس افسران اور اہلکاروں کے بیانات قلمبند کیے گئے جبکہ متعدد اہلکاروں سے تفصیلی پوچھ گچھ بھی کی گئی۔ رپورٹ میں پولیس افسران اور اہلکاروں کی سنگین غفلت اور ایس او پیز کی خلاف ورزیوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔تحقیقاتی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ پنکی کو عدالت میں موبائل فون فراہم کیا گیا جبکہ ساؤتھ زون کے بعض افسران اور گارڈن تھانے کے اہلکاروں کے درمیان مسلسل رابطے بھی سامنے آئے ہیں۔رپورٹ کے مطابق واٹس ایپ کے ذریعے ہر لمحے کی صورتحال شیئر کیے جانے کا بھی ذکر کیا گیا ہے ۔ذرائع کا کہنا ہے کہ تحقیقاتی کمیٹی نے ذمہ دار افسران اور اہلکاروں کے خلاف محکمانہ کارروائی کی سفارش کی ہے جبکہ دو پولیس افسران کو قانونی کارروائی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

مبینہ مقابلے ، ڈکیتی ، منشیات فروشی کے 8 ملزم ہلاک ، 13 زخمی

مبینہ منشیات فروش پنکی کیخلاف مقدمات کی تفتیش جاری

کہوٹہ :برساتی نالے میں ڈوب کر 3 نوجوان جاں بحق

سندر :کمسن گھریلو ملازمہ پر تشدد مرکزی ملزمہ گرفتار، مقدمہ درج

سوشل میڈیا :پولیس افسر وں کے نام پر سینکڑوں جعلی اکاؤنٹس اور پیجز

کھلا پٹرول بیچنے والاپکڑا گیا

آج کے کالمز

ایاز امیر
محترمہ کی ادا جو اچھی لگی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اندرا گاندھی اور وزیراعظم ہائوس کی ایمبولنس… (2)
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
آتشِ رفتہ
شاہد صدیقی
سلمان غنی
وزیر داخلہ کا دورۂ ایران، ٹائمنگ اہم کیوں؟
سلمان غنی
محمد حسن رضا
اٹھائیسویں ترمیم اور اشرافیہ کا ریلیف
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیاتِ مبارکہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak