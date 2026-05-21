صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دنیا جنگل کے قانون کی طرف واپسی کے خطرے سے دوچار : چین، روس کا مشترکہ اعلامیہ

  • پاکستان
دنیا جنگل کے قانون کی طرف واپسی کے خطرے سے دوچار : چین، روس کا مشترکہ اعلامیہ

عالمی نظام پر امریکی بالادستی کی کوشش ناکام ہو چکی ،’’گولڈن ڈوم‘‘میزائل دفاعی نظام کا منصوبہ عالمی سٹراٹیجک استحکام کیلئے خطرہ قرار،امریکی جوہری پالیسی کی مذمت بیجنگ میں دونوں ممالک نے تجارت، میڈیا اور توانائی کے متعدد معاہدوں پر دستخط کر دئیے ،پیو ٹن اور شی جن پنگ کا سٹراٹیجک شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق

 بیجنگ ( نیوز ایجنسیاں )چین اور روس نے مشترکہ اعلامیے میں کہا ہے کہ دنیا اس وقت جنگل کے قانون کی طرف واپسی کے خطرے سے دوچار ہے۔ کچھ ممالک کی جانب سے عالمی امور پر غلبہ قائم کرنے کی کوششیں، جو نوآبادیاتی دور کے انداز میں کی جا رہی ہیں، ناکام ہو چکی ہیں۔ بیجنگ میں شی جن پنگ اور پیو ٹن کی سربراہی ملاقات کے بعد مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا ۔چین اور روس دونوں ماضی میں اس بات پر تنقید کرتے رہے ہیں کہ عالمی نظام پر امریکی قیادت میں ایک بالادستی قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دونوں ممالک نے امریکی صدر ٹرمپ کے گولڈن ڈوم میزائل دفاعی نظام کے منصوبے اور واشنگٹن کی غیر ذمہ درانہ جوہری پالیسی کی مذمت کردی۔

اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ٹرمپ کا زمین اور خلا پر مبنی میزائل روکنے والے نظام کا منصوبہ عالمی سٹراٹیجک استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ دونوں ممالک نے جامع سٹراٹیجک تعاون کو مضبوط بنانے سے متعلق ایک مشترکہ بیان اور عالمی نظام میں کثیر قطبی نظام (ملٹی پولیریٹی) کی حمایت میں ایک اعلامیہ بھی دستخط کیے۔ مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا امن اور ترقی کا عالمی ایجنڈا نئے خطرات اور چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے ، جبکہ بین الاقوامی برادری کے ٹکڑوں میں بٹنے اور دوبارہ 'جنگل کے قانون' کی طرف واپسی کا خطرہ بڑھ رہا ہے۔ شی جن پنگ اورپیو ٹن 40 سے زائد مرتبہ ملاقات کر چکے ہیں، دونوں نے روس اور چین کے قریبی تعلقات پر زور دیا۔

ان تعلقات کو 2022 میں ایک سٹراٹیجک شراکت داری کے معاہدے پر دستخط کے ذریعے مضبوط بنایا گیا تھا، جو ماسکو کی جانب سے یوکرین پر مکمل حملے سے تین ہفتے سے بھی کم وقت پہلے طے پایا تھا۔ شی جن پنگ کے لیے یہ ایک غیر معمولی سفارتی ہفتہ تھا، جس میں انہوں نے یہ دکھانے کی کوشش کی کہ چین ایک ایسے عالمی نظام میں استحکام کا ستون ہے جو ایران اور یوکرین میں تجارتی جنگوں اور فوجی تنازعات سے متاثر ہے۔ ٹرمپ کے گزشتہ ہفتے کے دورے کے برعکس، جس میں فوری اور ٹھوس اعلانات بہت کم سامنے آئے ، پیو ٹن اور شی جن پنگ نے بدھ کو تجارت، میڈیا اور توانائی کے شعبوں میں متعدد معاہدوں پر دستخط کیے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج،تیزی،ایک لاکھ 64ہزارکی حد بحال

پاک چین دوطرفہ تجارت میں 18.19فیصد اضافہ

موبی لنک بینک کا لیگل ایڈ سوسائٹی کے ساتھ اشتراک

چاندی125،سونا6800روپے سستا،ڈالر کی قدرکم

نانجنگ نمائش میں پاکستانی قیمتی پتھرتوجہ کا مرکز

کریڈٹ کارڈز سے خریداری اورادائیگیوں میں کمی ریکارڈ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پنکی اور Whataboutism
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جھاڑو کون پھیرے گا؟
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
بے بس مسلم عوام اور افغانستان میں بھوک کا ڈیرہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
دُلہا دلہن کا مقابلہ اور پاکستان کرکٹ ٹیم
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
الطاف حسن قریشی۔ مسلسل تین حادثے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
قربانی کے مسائل
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak