صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب حکومت صوبوں کو آٹا، گندم فراہمی میں رکاوٹیں دور کرے : وزارت فوڈ سکیورٹی

  • پاکستان
پنجاب حکومت صوبوں کو آٹا، گندم فراہمی میں رکاوٹیں دور کرے : وزارت فوڈ سکیورٹی

گندم اور آٹے کی ترسیل پر پابندی نہیں ،سیکرٹری فوڈ پنجاب ،تو صوبے میں آٹا مہنگا کیوں؟چیف سیکرٹری کے پی کے پنجاب آئینی طور پر پابندی نہیں لگا سکتا،مزمل اسلم ، رانا تنویر نے اعلیٰ سطح اجلاس میں اقدامات کی ہدایت کر دی

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)وزارت فوڈ سکیورٹی نے پنجاب حکومت کو آٹے اور گندم کی دیگر صوبوں کو ترسیل میں رکاوٹیں فوری دور کرنے کی ہدایت کر دی،سرکاری ذرائع کے مطابق وزارت فوڈ سکیورٹی نے کے پی کے حکومت کو واٹس ایپ نمبر دے دیا ہے جس میں آٹا اور گندم ڈیلرز پنجاب سے ترسیل کے دوران رکاوٹوں کی صورت میں ویڈیوز اور تصاویر شیئر کریں گے ،ذرائع کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا کیلئے آٹے اور گندم کی ترسیل میں رکاوٹیں دور کرنے کا فیصلہ اعلیٰ سطح کے اجلاس میں کیا گیا، اجلاس میں وفاقی وزیر فوڈ سکیورٹی رانا تنویرحسین اور چاروں صوبوں کے سیکرٹریز خوراک نے شرکت کی، مشیر خزانہ کے پی کے مزمل اسلم، اپوزیشن لیڈر کے پی کے اسمبلی ڈاکٹرعباداللہ اور چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا شہاب علی شاہ بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔

چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا شہاب علی شاہ نے بتایا کہ گندم اور آٹے کی ترسیل پر پا بندیاں ہٹانے کیلئے وفاقی حکومت اور چیف سیکرٹری پنجاب کو متعدد بارآگاہ کیا ، کے پی کے حکومت، اپوزیشن اور گورنر کے پی کے گندم بحران پر ایک پیج پر ہیں،سیکرٹری فوڈ پنجاب نے کہا کہ ہم نے گندم اور آٹے کی ترسیل پر پا بند ی نہیں لگائی، چیف سیکرٹری نے ان سے استفسار کیا کہ پابندی نہیں لگائی تو کے پی کے میں آٹے کا ریٹ کیوں بڑھا؟،ذرائع کا کہنا ہے وفاقی رانا تنویرحسین نے فوری اقدامات کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ خیبر پختونخوا کو گندم اور آٹے کی ترسیل میں رکاوٹیں دور کی جائیں،اس حوالے سے مزمل اسلم نے نجی ٹی وی کو بتایا کہ اجلاس میں پنجاب حکومت کوآگاہ کیا کہ وہ آئینی طور پر گندم، آٹے کی ترسیل پر پا بندی نہیں لگا سکتے ، بلوچستان میں 100کلوآٹے کی بوری کی قیمت کے پی کے کے مقابلے میں کم ہے ۔مزمل اسلم کا کہنا تھا وفاقی حکومت نے یقین دہانی کرائی ہے کہ مسئلے کو حل کیا جائے گا ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

امریکا،اسرائیل احمدی نژاد کو ایران کا دوبارہ حکمران بنانا چاہتے تھے:امریکی اخبار

اسرائیلی وزیر نے غزہ فلوٹیلا ارکان کی تضحیک آمیز ویڈیو شیئر کر دی

جی7سربراہی اجلاس میں شرکت کرینگے

ٹرمپ،پیوٹن ،نیتن یاہو غیر انسانی رویے والے رہنما:ہسپانوی فلم ساز

جاپان : پہلی بار لیبارٹری میں پالی گئی اییل مچھلی 29 مئی سے فروخت کیلئے دستیاب

بھارتی وزیر اعظم کا اطالوی ہم منصب جارجیا میلونی کو ٹافیوں کا تحفہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پنکی اور Whataboutism
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جھاڑو کون پھیرے گا؟
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
بے بس مسلم عوام اور افغانستان میں بھوک کا ڈیرہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
دُلہا دلہن کا مقابلہ اور پاکستان کرکٹ ٹیم
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
الطاف حسن قریشی۔ مسلسل تین حادثے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
قربانی کے مسائل
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak