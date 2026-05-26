صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اوور چارجنگ پر گاڑیوں کے روٹ پرمٹ ، بس سٹینڈ اجازت نامے منسوخ : مریم نواز

  • پاکستان
اوور چارجنگ پر گاڑیوں کے روٹ پرمٹ ، بس سٹینڈ اجازت نامے منسوخ : مریم نواز

ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی اوز کو بس اڈوں کی چیکنگ کا حکم ، اوور لوڈنگ پر پابندی یقینی بنانے کی ہدایت شکایات کے ازالہ کیلئے 1071ہیلپ لائن قائم،وزیراعلیٰ کا سوات ایکسپریس وے حادثے پر افسوس

لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک )وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے عید الاضحی کے پیش نظر ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی اوز کو بس اڈوں کی چیکنگ کا حکم دیتے ہوئے اوور چارجنگ کے سدباب کیلئے ہر بس اور بس سٹینڈ پر کرایہ نامہ آویزاں کرنے کی بھی ہدایت کردی۔انہوں نے اوورچارجنگ کرنے والی گاڑیوں کا روٹ پرمٹ اور بس سٹینڈ کا  اجازت نامہ منسوخ کرنے کا حکم دیدیا،انہوں نے فٹنس سرٹیفکیٹ کے بغیر چلنے والی ٹرانسپورٹ کو بند کرنے کی بھی ہدایت کردی۔ وزیراعلیٰ مریم نوازشریف نے محکمہ ٹرانسپورٹ اور انتظامیہ کو مسافروں کی اوور لوڈنگ پر پابندی یقینی بنانے کی ہدایت کی اوربس سٹینڈ پر ٹھنڈے پانی کی فراہمی یقینی بنانے کا حکم دیا۔

دوسری طرف محکمہ ٹرانسپورٹ نے مسافروں کی شکایات کے ازالہ کیلئے 1071ہیلپ لائن قائم کردی ہے ، مسافر اوور چارجنگ سے متعلق مذکورہ ہیلپ لائن پر کال کرسکتے ہیں۔دریں اثنا وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سوات ایکسپریس وے پر ٹریفک حادثے میں 11 قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا۔ وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے سوگوار خاندان سے ہمدردی و تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج:4سطحیں عبور، انڈیکس 171000پرپہنچ گیا

سونا 4ہزار 600روپے فی تولہ مہنگا، ڈالر سستا ہوگیا

کراچی چیمبر:26سے 29مئی تک عید کی تعطیلات کا اعلان

زرمبادلہ ذخائر، جاری مالی سال 3.320ارب ڈالر کا اضافہ

سیمنٹ کی ریٹیل قیمت میں ایک ہفتے کے دوران کمی ریکارڈ

وناسپتی مینوفیکچررز کا اجلاس، انڈسٹری کودرپیش چیلنجز پرغور

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قیامت جو سوشل میڈیا ڈھا رہا ہے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
سرکار کا سونا اور جاگنا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آج کا عظیم دن
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
آئی ایم ایف پر انحصار کی وجوہات
شاہد کاردار
رشید صافی
داخلی سلامتی کا منفرد ماڈل
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
مارشل لاء دور میں سٹوڈنٹ یونین کے الیکشن…(2)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak