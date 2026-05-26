2ایس پیز اور7ڈی ایس پیز تبدیل پاکستان 26 مئی ، 2026

لاہور ( کرائم رپورٹر) آئی جی پنجاب عبدالکریم نے 2ایس پیز اور7 ڈی ایس پیز کے تبادلے کر دئیے ،یوسف ہارون ایس پی سپیشل برانچ ملتان ریجن ،محمد نواز کو ایس پی انویسٹی گیشن نارووال تعینات کر دیا گیا۔۔۔

محمد عثمان کو ڈی ایس پی آپریشنز چوہنگ،طارق محمود ڈی ایس پی آپریشنز گارڈن ٹاؤن ،عبدالرحمن ڈی ایس پی لیگل ملتان ٹریننگ سینٹر،تنویر سرور ڈی ایس پی عارف والا پاکپتن،محمد انور ڈی ایس پی ہیڈکوارٹر شیخوپورہ ،جمشید اختر ڈی ایس پی رائٹ مینجمنٹ بہاولپور ،محمد اقبال کوڈی ایس پی ، ایس پی یو لاہور تعینات کر دیا گیا ہے۔