کوٹلی ستیاں :آگ لگنے سے 7504 ایکڑ جنگل تباہ چیڑ کے قیمتی درخت خاکستر
اسلام آباد (دنیا نیوز) کوٹلی ستیاں کے جنگلات میں لگنے والی بھیانک آگ کی تباہی کی سیٹلائٹ تصاویر سامنے آ گئی ہیں۔سپارکو نے سپیس فار کلائمیٹ پورٹل پر کوٹلی ستیاں کے جنگلات کی سیٹلائٹ تفصیلات جاری کر دی ہیں۔
آگ سے کوٹلی ستیاں کے 25 مقامات پر پھیلا 3 ہزار 37 ہیکٹر پر مشتمل قدرتی جنگل خاکستر ہو گیا۔سیٹلائٹ تصاویر کے مطابق کوٹلی ستیاں میں 7 ہزار 500 ایکڑ سے زائد رقبے پر پھیلے جنگلات متاثر ہوئے ہیں۔ 9 سے 29 مئی تک کی سیٹلائٹ تصاویر کے موازنے سے چِیڑ کے قیمتی جنگلات کو شدید نقصان کی تصدیق ہوئی ہے ۔مقامی آبادی اور محکمہ جنگلات نے کئی مقامات پر آگ پر قابو پا لیا ہے تاہم تیز ہواؤں کے باعث اب بھی خطرات برقرار ہیں۔ ٹمری سے متصل کوٹلی ستیاں کی ڈھلوانوں پر تیز اور گرم ہواؤں کے باعث آگ کے پھیلنے کا سلسلہ جاری ہے۔