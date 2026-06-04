صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد ہائیکورٹ:مخصوص نشستیں تنازع پر فیصلہ محفوظ

  • پاکستان
اسلام آباد ہائیکورٹ:مخصوص نشستیں تنازع پر فیصلہ محفوظ

صدف کا نام کس نے دیا:وکیل، ان کا نام پہلے ، بعد میں دوسرا آیا:حکام ای سی پی ہم نے تفصیل سے سن لیا ہے ، اس پر آرڈر جاری کریں گے :جسٹس ارباب طاہر

اسلام آباد(اپنے نامہ نگار سے )اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر نے مخصوص نشستوں پر جے یو آئی کی خاتون امیدوار کے نوٹیفکیشن کے معاملہ میں جے یو آئی اور حنا بی بی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کرلیا۔ دوران سماعت کامران مرتضیٰ ایڈووکیٹ نے کہا صدف احسان کا نام کس نے دیا اور کیسے شامل کیاگیا، جس کا نام دیاہی نہیں گیا اس کا نوٹیفکیشن کیسے جاری کیاگیا، عدالت نے الیکشن کمیشن حکام سے استفسار کیاکہ صدف احسان کا نام کہاں سے آیا، اس کا شناختی کارڈ نمبر تک نہیں،الیکشن کمیشن حکام نے کہاکہ صدف احسان کا نام پہلے آیا اور بعد میں دوسرا، پہلا نام پہلے سامنے آگیا، بیرسٹر عامر چمکنی نے کہا کاغذات میں صدف احسان کا نام صدف یاسمین ہے ، یاسمین والدہ کا نام ہے ،جب نامزدگی ہوئی تو نوٹیفکیشن کے ساتھ ان کو مبارکباد کا پیغام بھی بھیجا گیا تھا،جسٹس ارباب محمد طاہر نے کہا کہ ہم نے تفصیل سے سن لیا ہے ، اس پر آرڈر جاری کریں گے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

جبری مشقت:امریکا کا پاکستان سمیت60ممالک پر نیا ٹیرف عائد کرنے کا اعلان

جنگی بحران کے باوجود سعودی معیشت مستحکم: آئی ایم ایف

فرانس نے روسی آئل ٹینکر کا کپتان حراست میں لے لیا

علی خامنہ ای کی تدفین 2 ہفتے بعد مشہد میں ہوگی

بھارت کا2 ارب ڈالر کے فوجی ڈرون خریدنے کا فیصلہ

افغان طالبان میں اختلافات، کنٹرول برقرار رکھنے کیلئے نیاحکم نامہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم اپنے آپ کو کھا رہے ہیں
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
فقیر تو بہرحال صدا لگائے گا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مذہب، ادب اور سوشل میڈیا
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
کھالیں
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
تُو ساتھ ہو اور دور کا درپیش سفر ہو
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
پیکرِ حیا وسخا
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak