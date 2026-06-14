صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تنخواہوں اور پنشن میں اضافہ ناکافی ،اگیگا نے بجٹ مسترد کر دیا

  • پاکستان
تنخواہوں اور پنشن میں اضافہ ناکافی ،اگیگا نے بجٹ مسترد کر دیا

لاہور(خبر نگار)پنجاب کے سرکاری ملازمین نے وفاقی بجٹ 2026-27 میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پنشن میں 7 فیصد اضافے کو مسترد کر دیا۔

آل گورنمنٹ ایمپلائز گرینڈ الائنس (اگیگا )کے رہنماؤں نے اپنے ردعمل میں کہا ہے کہ موجودہ مہنگائی کے مقابلے میں تنخواہوں اور پنشن میں یہ اضافہ ناکافی ہے ،مطالبات تسلیم نہ کئے گئے تو پنجاب اسمبلی کے باہر احتجاجی دھرنے دینگے ۔ پنجاب کے مختلف سرکاری محکموں سے تعلق رکھنے والے ملازمین کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ گزشتہ چند برسوں کے دوران بجلی، گیس، پٹرولیم مصنوعات، ادویات اور روزمرہ اشیائے ضروریہ کی قیمتوں میں کئی گنا اضافہ ہو چکا جبکہ تنخواہوں میں معمولی اضافہ ملازمین کے معاشی مسائل حل کرنے میں ناکام ہے ۔اگیگا رہنما کاشف شہزاد نے کہا ہے کہ تنخواہوں میں صرف سات فیصد اضافہ موجودہ مہنگائی کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے ،وفاقی بجٹ نے سرکاری ملازمین، اساتذہ اور پنشنرز کی توقعات پر پانی پھیر دیا ۔ دیگر رہنماؤں نے مطالبہ کیا ہے کہ تنخواہوں اور الاؤنسز میں خاطر خواہ اضافہ کیا جائے اور پنشنرز کو بھی مناسب ریلیف فراہم کیا جائے ،پنجاب کے بجٹ سے قبل احتجاجی تحریک کو مزید منظم کیا جا رہا ہے ،مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو احتجاج کا دائرہ مزید وسیع کیا جا سکتا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

27 کروڑ کامبینہ فراڈ، ثاقب چدھڑ کیخلاف 3 مقدمات درج

12 وارداتیں ، ڈاکوؤں نے 7شہریوں سے لاکھوں لوٹ لئے

تونسہ:گاڑی کھائی میں گرنے سے 3افراد جاں بحق،11زخمی

پنوعاقل:مسلح افراد کے حملے میں پی پی رہنما، ڈرائیور جاں بحق

راولپنڈی میں باپ بیٹا اٹک میں ماں بیٹی قتل

جھوٹی کال کرنے والے پر مقدمہ

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
معیشت‘سیاست اور مفاہمت
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
زبانِ ترش کا مقصد بھی کچھ ہو
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ایک سوتیلی ماں کی کہانی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
حسرتوں کا بجٹ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
وفاقی بجٹ: ایک طائرانہ جائزہ
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
بھارت ایشیا کا اسرائیل
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak