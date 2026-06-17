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گلگت بلتستان : 100میگاواٹ کا سولر منصوبہ مکمل کرینگے:وزیر اعظم

  • پاکستان
گلگت بلتستان : 100میگاواٹ کا سولر منصوبہ مکمل کرینگے:وزیر اعظم

اسلام آباد(نامہ نگار،دنیا نیوز)وزیراعظم شہباز شریف نے گلگت بلتستان میں شمسی توانائی منصوبے پر کام کی رفتار تیز اور منصوبہ جلد ازجلد مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔

وزیراعظم کی زیر صدارت گلگت بلتستان میں 100 میگا واٹ شمسی توانائی کے منصوبے پر جائزہ اجلاس ہوا جس میں متعلقہ حکام نے سولر منصوبے کے حوالے سے بریفنگ دی، اس موقع پر وزیراعظم نے کہا کہ وفاقی حکومت گلگت بلتستان کے عوام کیلئے 100 میگا واٹ شمسی بجلی کی فراہمی منصوبہ کے تمام تر اخراجات اٹھائے گی،انہوں نے منصوبے کے تمام مراحل میں شفافیت یقینی بنانے کے لئے غیر جانبدار تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کی ہدایت کی،بریفنگ میں بتایا گیا کہ گلگت اور دیامیر ڈویژنز کی سرکاری عمارات کے لئے 18 میگا واٹس کا منصوبہ دسمبر 2026 جبکہ بلتستان ڈویژن کی سرکاری عمارات کی سولرائزیشن اکتوبر 2026 تک مکمل ہوگی ،مزید بتایا گیا کہ گلگت، سکردو، چلاس اور خپلو میں گھروں کے لئے 82 میگاواٹ کے شمسی توانائی منصوبے پر بھی کام جاری ہے۔

اجلاس میں وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال، وفاقی وزیر اقتصادی امور احد خان چیمہ، وفاقی وزیر پاور ڈویژن سردار اویس احمد خان لغاری، وزیر برائے امور کشمیر و گلگت بلتستان انجینئر امیر مقام اور متعلقہ اعلیٰ سرکاری افسران نے شرکت کی،دریں اثنا وزیراعظم نے نئے اسلامی سال 1448 ہجری کے آغاز یکم محرم الحرام پر جاری اپنے پیغام میں کہاکہ تمام اہلیان وطن اور مسلم امہ کو نئے اسلامی سال کے آغاز کی خوشیاں مبارک ہوں،اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہیں کہ یہ نیا سال نہ صرف عالم اسلام بلکہ تمام انسانیت کے لئے امن و خوشحالی کی نوید لے کر آئے ۔ یہ امر باعث مسرت ہے کہ اسلامی سال کا مبارک آغاز دنیا میں ایران امریکا بڑے تنازع کے پر امن حل کی خبر سے ہورہا ہے ، پاکستان کی قیام امن کے لئے پر خلوص کوششوں کے بار آور ہونے پر پوری قوم مبارکباد کی مستحق ہے۔

خشک سالی اور صحرائی پھیلاؤ کی روک تھام کے عالمی دن پر اپنے پیغام میں وزیراعظم نے کہاکہ خشک سالی اور صحرائی پھیلاؤ کی روک تھام کے عالمی دن پر پاکستان عالمی برادری کے ساتھ مل کر زمین کی زرخیزی میں انحطاط، صحرائی پھیلاؤ اور خشک سالی کے تدارک کے عزم کا اعادہ کرتا ہے ۔مزید برآں وزیراعظم سے صوبہ سندھ کے گورنر نہال ہاشمی نے ملاقات کی اور صوبے سے متعلق امور پر بات چیت سمیت ملک کی مجموعی و سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ،علاوہ ازیں وزیراعظم شہباز شریف سے اراکین قومی اسمبلی میاں عالم داد لالیکا، ارم حامد حمید، شیخ آفتاب احمد ، محمد خان ڈاہا، انوار الحق چو دھری شہباز بابر، سردار شمشیر مزاری اور دانیال احمد نے الگ الگ ملاقاتیں کیں اور اپنے حلقوں کے امور پر بات چیت سمیت ملک کی مجموعی و سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ 

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