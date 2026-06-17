صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملازمین پرمہنگائی کابوجھ بڑھا

  • پاکستان
ملازمین پرمہنگائی کابوجھ بڑھا

کراچی (سٹاف رپورٹر) پاکستان تحریک انصاف سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ نے سندھ حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ۔۔۔

 صوبائی بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں کم از کم 50 فیصد اضافہ کیا جائے تاکہ مہنگائی کے بوجھ تلے دبے ملازمین کو ریلیف مل سکے ۔ کراچی میں عادل ہاؤس پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حلیم عادل شیخ نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی کرپشن، اقربا پروری اور نااہلی نے سندھ کو کھنڈر میں تبدیل کر دیا۔ گزشتہ 18 برسوں کے دوران سندھ حکومت کو بجٹ اور این ایف سی ایوارڈ کی مد میں تقریباً 30 ہزار ارب روپے سے زائد وسائل حاصل ہوئے ، تاہم صوبے کے عوام آج بھی صاف پانی، معیاری سڑکوں، صحت اور تعلیم جیسی بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج:تیزی، 61فیصدحصص کی قیمتیں بڑھ گئیں

ڈالر کی قدر میں معمولی کمی ریکارڈ

پورٹ قاسم 5بہترین کارکردگی دکھانے والی پورٹس میں شامل

بڑی صنعتوں کی پیداوار میں 6.1فیصد اضافہ ریکارڈ

ابھی مائیکروفنانس بینک نے سونے کے عوض قرض اسکیم متعارف کرادی

اسلامی بینکاری کے فروغ کیلئے برانچ تبدیلی کا عمل مزید آسان

آج کے کالمز

ایاز امیر
افسانہ نگاری اہلِ کرم کی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ایک جنگ جو سب کچھ بدل گئی
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ستر کی دہائی اور میں … (3)
شاہد صدیقی
سلمان غنی
امریکہ ایران معاہدہ اور پاکستان کا کردار
سلمان غنی
محمد حسن رضا
پراجیکٹ مکمل، اگلا امتحان اندرونی استحکام کا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
محرم الحرام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak