صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

برہان وانی شہید کشمیر کا درخشاں ستارہ

  • پاکستان
برہان وانی شہید کشمیر کا درخشاں ستارہ

اسلام آباد (آن لائن) حریت رہنما مشعال ملک نے کہا ہے کہ برہان وانی نوجوان کشمیر کا ایک درخشاں ستارہ تھے، جن کی قربانی نے تحریک آزادی کو ایک نئی جہت دی۔۔۔

 برہان مظفر وانی کے یوم شہادت پراپنے بیان میں مشعال ملک نے کہا کہ برہان مظفر وانی کی جدوجہد اور قربانی رہتی دنیا تک آزادی کے علمبرداروں کے لیے مشعل راہ رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ برہان وانی کی مو ثر ڈیجیٹل مہم نے مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کیا اور دنیا کی توجہ کشمیر کی صورتحال کی جانب مبذول کرائی۔مشعال ملک نے کہا کہ آج بھی برہان وانی کو ایک مو ثر ڈیجیٹل فریڈم فائٹر کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ناجائز رزق سے پلی ہوئی اولاد …(2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صدر ٹرمپ اور ہمارے حکمران
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
صدر ٹرمپ کی حیرت اور ایرانیوں کے آنسو
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
زندان
عمران یعقوب خان
بشیر ریاض
آخری دم تک اپنے مورچے میں ڈٹا رہنے والا وارث میر
بشیر ریاض
مفتی منیب الرحمٰن
فلسفی بیوروکریٹ!
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak