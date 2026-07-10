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ملکی قوانین بارے قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیاجاتا ہے چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل

  • پاکستان
ملکی قوانین بارے قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیاجاتا ہے چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل

اسلام آباد(اپنے رپورٹر سے)اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر راغب حسین نعیمی نے کہا ہے کہ کونسل ملکی قوانین کو شریعت سے ہم آہنگ کرنے کیلئے فعال کردار ادا کر ہی ہے۔

 حکومت کی جانب سے قوانین اور پالیسیوں کے بارے میں استفسارات کا قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیا جا تا ہے ۔ان خیالات کااظہار انہوں نے اپنے دفتر میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کیا ، ڈاکٹر راغب حسین نعیمی نے کہا کونسل کی جانب سے دی گئی آرا کو شہریوں اور سر کاری اداروں کی سہولت کیلئے باقاعدہ مرتب کیا جا تا ہے ، کونسل کسی بھی دباؤ میں آئے بغیر اپنی بے لاگ رائے دیتی ہے جو اس کا آئینی فریضہ ہے۔

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