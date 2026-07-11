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تازہ ترین
آج کا اخبار
آج کے کالمز
شہر کی خبریں
اسپیشل فیچر
خصوصی ایڈیشن
میگزین
دنیا اخبار
دنیا اخبار
پاکستان
(current)
ایڈیٹوریل
عجائب دنیا
دنیا میرے آگے
شوبز کی دنیا
کھیلوں کی دنیا
جرم و سزا کی دنیا
کاروبار کی دنیا
پاکستان
ایڈیٹوریل
عجائب دنیا
دنیا میرے آگے
شوبز کی دنیا
کھیلوں کی دنیا
جرم و سزا کی دنیا
کاروبار کی دنیا
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آج کا اخبار - (ای پیپر )
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آج کے اخبار کی شہ سرخیاں
اسلام آباد ایئرپورٹ آؤٹ سورسنگ کیلئے اے ڈی بی مالیاتی مشیر مقرر
کوٹ لکھپت جیل سے پی ٹی آئی رہنمائوں کا چیف جسٹس کو خط
لاہورہائیکورٹ:شناختی کارڈ بلاک کرنے کے فیصلے کالعدم قرار
غیر قانونی تعمیرات پرکارروائی عدلیہ نہیں حکومت کااختیار :آئینی عدالت
قائمہ کمیٹی داخلہ :سابق اراکین پارلیمنٹ کو بلیو پاسپورٹ دینے کا بل منظور
خواتین اساتذہ کی ہراسگی پرخاموشی ناقابل قبول :سپریم کورٹ
تازہ ترین
آپریشن شعبان: بلوچستان میں فورسز کی تازہ کارروائیوں میں 9 دہشت گرد ہلاک
امریکا نے 2 طیارہ بردار بحری جہاز لنکن اور بش ایران کے قریب تعینات کر دیئے
ایران نے جنگ بندی کی مکمل پاسداری کی، امریکا خلاف ورزی کر رہا ہے: عراقچی
سلامتی کونسل اجلاس: پاکستان کا ایران اور امریکا کو مذاکرات کی میز پر لانے پر زور
امریکا کا آبنائے ہرمز کھلی رکھنے اور حملے روکنے کیلئے ایران کو الٹی میٹم
آج کے کالمز
’زمانۂ حاضر کا انسان ‘
خورشید ندیم
ریڈ کارڈ، ٹرمپ، فٹبال اور ناصر گوندل کی نظم
خالد مسعود خان
غلط امریکی مفروضے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کاہنہ حادثے کا ذمہ دار کون؟
افتخار احمد سندھو
سنگلاخ سرزمین پر اُگنے والا پھول
نسیم احمد باجوہ
جب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں!
مفتی منیب الرحمٰن
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