صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہبا ز حکومت کے 4سال میں تیسری بارگند م بحران:مزمل اسلم

  • پاکستان
شہبا ز حکومت کے 4سال میں تیسری بارگند م بحران:مزمل اسلم

یہ پنجاب حکومت کی غلط پالیسیوں کانتیجہ، آٹے اور گندم کے نرخ بلندترین سطح پر پاکستان کا اس وقت فوڈ ان سکیور ممالک میں شمار کیا جارہا :مشیرخزانہ خیبرپختونخوا

پشاور(این این آئی)وزیراعلی خیبرپختونخوا کے مشیر برائے خزانہ مزمل اسلم نے ملک میں گندم بحران اور زیادہ قیمتوں پر ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ شہباز شریف حکومت کے چار سالوں میں تیسری دفعہ گندم بحران شدت اختیار کر رہا ہے اور اس میں بڑا قصور پنجاب حکومت کی غلط پالیسیوں کا ہے ۔ مزمل اسلم نے اپنے بیان میں کہا کہ عوام کی توجہ پٹرولیم لیوی پر ڈال کر گندم بحران سے ہٹائی جارہی ہے اور ملک میں اس وقت تاریخ کی بلند ترین سطح پر آٹے اور گندم کے نرخ ہیں جبکہ ابھی گندم کاسیزن گزرے صرف تین ماہ ہوئے ہیں۔ ان کاکہناتھاکہ کراچی سے پشاور تک 100 کلو گندم 11ہزار600 روپے میں دستیاب ہے جبکہ مارکیٹ میں گندم 115 روپے فی کلو اور ا ٓٹا 130 سے 150 روپے فی کلو مل رہا ہے ، 2022 میں آٹا 65 سے 70 روپے فی کلو ملتا تھا۔

گندم کی قیمت دگنی ہونے کے باوجود کسان بدحال اور دیوالیہ ہوچکا ہے ،گندم نرخ میں اضافہ بجلی، کھاد اور ڈیزل کی مہنگی قیمتوں کی وجہ سے ہے ۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اس وقت فوڈ ان سکیور ممالک میں شمار کیا جارہا ہے اور موجودہ سنگین حالات میں پنجاب نے خیبر پختونخوا پر غیر اعلانیہ گندم اور آٹے کی ترسیل میں کمی برقرار رکھی جبکہ سندھ کی گندم بذریعہ بلوچستان لانے کی کوشش کی تو اس پر بھی رکاوٹیں کھڑی کردی گئیں۔ انہوں نے کہامحکمہ خزانہ خیبرپختونخوا نے گندم خریداری کیلئے نقد 15ارب 60کروڑ روپے محکمہ خوراک کو جاری کر دئیے ہیں اور خیبرپختونخوا کو ایک لاکھ پچاس ہزار ٹن گندم کی پاسکو سے ترسیل شروع ہو جائے گی ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

امریکا:93سالہ ٹرک ڈرائیور کی گینیز ورلڈ ریکارڈ پر نظریں

ماسکومیں دنیا کی پہلی علامتی اے آئی روبوٹ شادی

بھارت:شادی میں مٹن کے وعدے پر چکن کھلانے پر تصادم

مسافر دورانِ پرواز طیارے کی کھڑکی سے باہر نکل گیا

امریکی خاتون کا تنہا بحر الکاہل عبور کرنے کا تاریخی کارنامہ

روزانہ 5کپ کافی جگر کی بیماریوں سے بچاؤ میں مددگار

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ایرانی کشتی اور جذبات کا سمندر
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اک آگ کا دریا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ملتانی رونا لیلیٰ‘سندھی بھٹو اور ہندوستانی سکھ
رؤف کلاسرا
رشید صافی
سکیورٹی ڈاکٹرائن میں سٹریٹجک تبدیلی
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ٹک ٹک
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
’’انڈو پیسفک‘‘ کا خاتمہ اور بھارت کی عالمی تنہائی
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak