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عمران یعقوب خان
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عمران یعقوب خان
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تاریخ اشاعت     2026-07-12
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ٹک ٹک

بم کی ڈیفی نیشن یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ ایک ایسا دھماکہ خیز ہتھیار ہے جو تیز رفتار کیمیائی‘ جوہری یا دیگر ردِ عمل کے ذریعے تباہی‘ آگ اور نقصان پھیلانے کے لیے ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ بم کیمیکل ری ایکشن کے نتیجے میں پیدا ہونے والے اندرونی دباؤ کے ریلیز ہونے کے نتیجے میں دھماکے اور شدید توانائی کے اخراج کا باعث بنتا ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں بم کئی طرح کے ہوتے ہیں‘ سب کے سب تباہی پھیلانے والے۔ میں جس بم کی بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ بھی تباہی پھیلانے والا ہی ہے لیکن یہ تیز رفتار کیمیائی عمل کے نتیجے میں نہیں پھٹتا۔ یہ ہے آبادی کا بم جس کی ٹک ٹک عالمی اور ملکی سطح پر شروع ہو چکی ہے اور اس ٹک ٹک کو روکا نہ گیا تو پھر ایک بڑی تباہی نسلِ انسانی کا مقدر بن سکتی ہے۔
آبادی کے حوالے سے تاریخی گراف ملاحظہ کریں تو یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ سولہویں صدی عیسوی کے اختتام اور سترہویں صدی کے آغاز تک آبادی کا گراف نہایت ہموار انداز میں آگے بڑھ رہا تھا‘ یعنی جتنی سال بھر میں آبادی بڑھتی اتنی ہی یا اس سے کچھ کم معدوم ہو جاتی تھی‘ اس طرح آبادی کا ایک توازن قائم رہا۔ آبادی بڑھتی تو رہی لیکن اس کے بڑھنے کی رفتار نہایت سست تھی۔ سترہویں صدی کے دوران آبادی میں غیرمعمولی اضافے کا آغاز ہوا۔ اندازہ اس بات سے لگائیں کہ 1650ء میں زمین پر انسانی آبادی 0.5 بلین تھی یعنی نصف ارب جو 1750ء یعنی ایک سو برس میں بڑھ کر 0.7 ارب یعنی کم و بیش پون ارب ہو گئی۔ 1804ء میں انسانی آبادی نے پہلی بار ایک ارب کے ہندسے کو چھوا‘ اور پھر چل سو چل والا معاملہ ہو گیا۔ 1930ء میں آبادی دو ارب ہوئی اور اگلے 30 برسوں میں اس میں ایک ارب کا اور اضافہ ہو گیا‘ یہ تین ارب ہو گئی۔ تین ارب کی آبادی کو چار ارب بننے میں محض 14 سال کا عرصہ لگا اور اگلا ایک ارب (پانچواں) محض 12سالوں میں ہی پورا ہو گیا۔ 1986ء میں آبادی پانچ ارب تھی جو 1998ء میں چھ ارب، 2010ء میں سات ارب اور 2022ء تک آٹھ ارب ہو چکی تھی۔ شماریاتی پیش گوئی یہ ہے 2029ء تک زمین پر انسانی آبادی ساڑھے آٹھ ارب ہو چکی ہو گی جبکہ 2037ء میں یہ نو ارب ہو جائے گی اور 2060ء تک یہ پورے دس ارب ہو جائے گی۔
گزشتہ تین صدیوں میں آبادی میں اضافہ کیوں اتنی تیز رفتاری سے ہوا؟ اس سوال کے کئی جواب ہیں۔ کچھ لوگ اسے صنعتی ترقی کا مرہونِ منت قرار دیتے ہیں جبکہ کچھ دوسروں کے خیال میں یہ سب کچھ میڈیکل کے شعبے کی ترقی اور ادویات اور ویکسینز کے ذریعے موذی اور جان لیوا بیماریوں پر قابو پانے کا نتیجہ ہے۔ کچھ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بہتر تعلیمی مواقع اور آگہی کا حصول خصوصاً خواتین کیلئے‘ پیدائش کی شرح میں اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ معاشی آسودگی اور زندگی کی سہولیات میں اضافے (صنعتی ترقی کے نتیجے میں) نے بھی شرح پیدائش کو بڑھایا۔
آبادی کے بڑھنے کی جہاں کچھ مثبت جہتیں ہیں وہاں کچھ منفی عوامل اور نتائج بھی سامنے آتے ہیں‘ جیسے ایک معینہ مدت میں (عام طور پر یہ ایک سال لیا جاتا ہے‘ دس سال کا عرصہ بھی مثال کے طور پر لیا جا سکتا ہے) آبادی میں ہونے والا اضافہ اسی مدت میں پہلے سے موجود آبادی کی جانب سے کی جانے والی ترقی کو کھا جاتا ہے اور حتمی نتیجہ ایک معاشی جمود کی شکل میں نکلتا ہے۔ جب کوئی ملک یا معاشرہ ترقی نہ کرے تو اس کے نتیجے میں بے روزگاری پیدا ہوتی ہے‘ جو بالواسطہ لوگوں کی قوتِ خرید میں کمی کا باعث بنتی اور غربت کی شرح کو مزید بڑھا دیتی ہے۔ آبادی زیادہ ہو تو کمانے والے کم اور کھانے والے زیادہ ہو جاتے ہیں اس طرح سب کو پیٹ بھر نہیں ملتا‘ اسی وجہ سے متوازن خوراک کا حصول ناممکن ہو جاتا ہے جو وسیع آبادی میں صحت کے مسائل پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے اور صحت یابی کے لیے پھر آگے مزید پیسے خرچنا پڑتے ہیں۔ بیمار ویسے بھی معاشرے پر بوجھ بن جاتے ہیں۔ زیادہ آبادی دستیاب وسائل کی منصفانہ تقسیم کی راہ میں رکاوٹ بھی ثابت ہوتی ہے۔ تیز رفتار آبادیاتی اضافہ تعلیم‘ صحت‘ روزگار اور وسائل پر شدید دباؤ ڈال سکتا ہے جس کے نتیجے میں ان وسائل کی تقسیم منصفانہ نہیں رہتی۔
مذہبی لحاظ سے ڈیموگرافی چارٹ پر نظر ڈالیں تو آبادی کے لحاظ سے دنیا میں پہلے نمبر پر مسیحی ہیں جن کی آبادی دنیا کی کل آبادی کا 31 فیصد ہے۔ ان 31فیصد میں سے بھی 50فیصد کیتھولک‘ 37 فیصد پروٹیسٹنٹ اور 12فیصد آرتھوڈاکس ہیں۔ دوسرے نمبر پر مسلمان ہیں جن کی آبادی دنیا کی کل آبادی کا 23فیصد بنتی ہے۔ ان میں سے 87فیصد سنی اور 13 فیصد شیعہ ہیں۔ بے دین لوگوں کی آبادی دنیا کی کل آبادی کا 16 فیصد ہے۔ ہندوؤں کی آبادی 15 فیصد جبکہ بدھ کل آبادی کا سات فیصد ہیں۔ ان میں سے آدھے چین میں رہتے ہیں۔ سکھ‘ جین ازم اور دوسرے چھوٹے مذاہب سے تعلق رکھنے والی آبادی دنیا کی کل آبادی کا ایک فیصد بنتی ہے۔ یہودیوں کی آبادی ایک کروڑ 38لاکھ 50ہزار ہے۔ ان میں سے 41 فیصد امریکہ میں جبکہ 41 فیصد ہی اسرائیل میں آباد ہیں۔ یہودی دنیا کی کل آبادی کا 0.2 فیصد ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب آبادی کا بم پھٹے گا تو وہ نہ مذہب دیکھے گا اور نہ علاقے کی تخصیص کرے گا۔ سب کا برابر نقصان ہو گا۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ آبادی کے بڑھنے کی رفتار کو دھیما کیا جائے۔ یہ کام بلا تفریقِ مذہب و ملت پوری دنیا پر اجتماعی سطح پر ہونا چاہیے تبھی کامیابی کے امکانات بڑھیں گے۔ وبائیں پھیلا کر بندے نہ مارے جائیں بلکہ قدرتی طور پر پیدائش کی شرح کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وسائل میں اضافے کی کوششیں بھی جاری رہنی چاہئیں۔
2023ء کی مردم شماری کے نتائج کے مطابق پاکستان کی آبادی سالانہ 2.55فیصد کی شرح نمو سے بڑھ کر 24 کروڑ 15 لاکھ (241.49 ملین) تک پہنچ چکی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر آبادی میں اضافے کا موجودہ رجحان برقرار رہا تو 2050ء تک آبادی 37 سے 40 کروڑ تک پہنچ سکتی ہے۔ موجودہ صورت حال کو سامنے رکھ کر بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تب وسائل کی دستیابی اور وسائل کے استعمال میں کتنا گیپ پیدا ہو چکا ہو گا۔ بڑھتی ہوئی آبادی کے پیشِ نظر وفاقی حکومت نے کچھ عرصہ پہلے ایک سولہ رکنی نیشنل پاپولیشن کونسل تشکیل دی۔ سوال یہ ہے کہ کیا آبادی کے ٹک ٹک کرتے بم کو پھٹنے سے روکنے کیلئے اتنے اقدامات کافی ہیں؟
ہمارے ملک کی معیشت 24 کروڑ سے زیادہ آبادی کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کیلئے بہت بڑے بڑے چیلنجوں کا سامنا کر رہی ہے۔ اس وقت ملک کی 40 فیصد آبادی خطِ افلاس سے نیچے زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے اور توانائی کے ذرائع پر بلاواسطہ اور بالواسطہ ٹیکسوں کی وجہ سے مسلسل بڑھنے والی مہنگائی لوگوں کی قوتِ خرید میں مزید کمی کرتی جا رہی ہے۔ ملک میں پانچ سال سے کم عمر کے 12 ملین بچے غذائی قلت کا شکار ہیں۔ تیزی سے بڑھتی آبادی مزید غریب پیدا کرنے اور غذائی قلت کو بڑھانے کا باعث بنے گی۔ آبادی بم کی ٹک ٹک جاری ہے۔ اس کے پھٹنے سے پہلے پہلے کچھ ٹھوس کیا جانا ناگزیر ہو چکا ہے۔ وسائل تیزی سے بڑھائے جائیں یا پھر آبادی کی رفتار کو کنٹرول کیا جائے۔ عالمی یومِ آبادی کا یہی پیغام ہے۔

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