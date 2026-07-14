صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹانک :پولیس کی بکتر بند گاڑی کے قریب دھماکا، 2اہلکار شہید، 2زخمی

  • پاکستان
ٹانک :پولیس کی بکتر بند گاڑی کے قریب دھماکا، 2اہلکار شہید، 2زخمی

ٹانک،پشاور،اسلام آباد (دنیا نیوز،مانیٹرنگ ڈیسک،سٹاف رپورٹر، نامہ نگار) خیبرپختونخوا کے ضلع ٹانک میں پولیس کی بکتر بند گاڑی کے قریب دھماکا ہوا جس کے نتیجے میں اے ایس آئی سمیت 2 اہلکار شہید اوردو زخمی ہوگئے۔

پولیس کے مطابق ٹانک کے علاقے فقیرنی میں ہونے والے دھماکے میں اے ایس آئی فرید اور کانسٹیبل اختر زمان شہید ہو ئے ۔پولیس کا کہنا ہے کہ بکتر بند گاڑی کو شدید نقصان پہنچا، زخمیوں کو فوری طور پر قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں انہیں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے ۔واقعہ کے بعد سکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کرسرچ آپریشن شروع کر دیا جبکہ دھماکے کی نوعیت اور ذمہ داروں کا تعین کرنے کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔ وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل آفریدی نے ٹانک دھماکے کا نوٹس لیتے ہوئے آئی جی سے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ حکومت متاثرہ خاندانوں کے غم میں برابر کی شریک ہے اور مشکل کی اس گھڑی میں انہیں تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔

انہوں نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ امن و امان خراب کرنے والے عناصر کے خلاف کارروائیاں مزید مؤثر بنائی جائیں۔ علاوہ ازیں صدرِ مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹانک حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے شہداء کو خراجِ عقیدت پیش کیا اور کہا کہ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے بہادر اہلکار وطن کے امن کے لیے ناقابلِ فراموش قربانیاں دے رہے ہیں، پوری قوم انہیں سلام پیش کرتی ہے ۔ صدر مملکت نے کہا کہ بیرونی سرپرستی میں سرگرم پاکستان دشمن دہشت گرد عناصر کے مذموم عزائم ہر قیمت پر ناکام بنائے جائیں گے ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہاکہ پورے ملک سے ان دہشت گرد گروہوں کے خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا۔ قوم پولیس اور سکیورٹی فورسز کی قربانیاں کبھی فراموش نہیں کرے گی۔بے گناہ شہریوں کی شہادت کا بدلہ لیا جائے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

فیلڈ مارشل عاصم منیر ترکیہ پہنچ گئے ،پرتپاک استقبال

ایران امریکا تنازع ختم کرنے کی صلاحیت صرف پاکستان کے پاس:صدر آذربائیجان

یورپی یونین کاغزہ کی بحالی کیلئے 1 ارب ڈالر پیکیج کا اعلان

برطانیہ :مئی اور جون کے دوران شدید گرمی سے 2700 سے زائد اموات

برطانیہ، فرانس اور جرمنی کی ایران کے مبینہ حملوں کی مذمت

برطانیہ کا پاسداران انقلاب پر پابندی لگانے کا فیصلہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
وہ دو غیر ملکی خواتین۔ اصل کہانی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارا بے جا تفاخر
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پٹرولیم قیمتیں اور حکومتی منطق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
پی آئی اے کی نجکاری کے اسباق
شاہد کاردار
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ بحران سے پاکستان کیلئے نئے مواقع
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak