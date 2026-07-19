صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بحری اصلاحات سے کراچی پورٹ کی کارکردگی،تجارتی استعداد بہتر

  • پاکستان
بحری اصلاحات سے کراچی پورٹ کی کارکردگی،تجارتی استعداد بہتر

گرین چینل، فیس لیس کلیئرنس اور جدید کسٹمز اصلاحات سے کارگو نظام مزید مؤثر ہوا پورٹ قاسم ڈریجنگ مکمل، جدید ٹرمینلز اور چوبیس گھنٹے آپریشنز سے تجارتی سہولت بڑھی

 اسلام آباد (خصوصی نیوز رپورٹر) وزیراعظم ٹاسک فورس برائے بحری اصلاحات کے اقدامات سے کراچی پورٹ، کسٹمز نظام اور کنٹینر ٹرمینلز کی استعداد میں نمایاں بہتری آئی ہے ۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ میں بندرگاہی کارکردگی بہتر بنانے اور کارگو کلیئرنس تیز کرنے کے لیے متعدد اصلاحات پر عمل درآمد کیا گیا۔مکمل گرین چینل، فیس لیس جی ڈی کلیئرنس، پوسٹ کلیئرنس آڈٹ اور کسٹمز اصلاحات کے ذریعے کلیئرنس کا نظام مزید مؤثر بنایا گیا ہے ۔ کراچی گیٹ وے ٹرمینل لمیٹڈ میں استعداد بڑھانے اور جدید آلات کی تنصیب سے کنٹینر ہینڈلنگ میں نمایاں بہتری آئی ہے ۔

اسی طرح کراچی انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمینل، ساؤتھ ایشیا پاکستان ٹرمینلز اور قاسم انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمینل کی جدید کاری کے ساتھ ان کی آپریشنل استعداد میں بھی اضافہ کیا گیا ہے ۔بحری شعبے کی ترقی کے لیے وزیراعظم ٹاسک فورس برائے بحری اصلاحات میں این ایل سی سمیت دیگر متعلقہ ادارے اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ وزارتِ بحری امور نے پورٹس کی ڈیجیٹلائزیشن، پورٹ کمیونٹی سسٹم، جدید کارگو سکینرز اور الیکٹرانک وی بریجز کے نفاذ کے ذریعے کارگو کلیئرنس کو مزید مؤثر بنایا ہے ۔قومی ڈریجنگ پلان کے تحت بندرگاہوں کی ڈریجنگ کا عمل تیز کیا گیا جبکہ پورٹ قاسم کی ڈریجنگ مکمل کر لی گئی۔ کنٹینرز کی بروقت کلیئرنس، پورٹ ڈویل ٹائم میں کمی اور 24 گھنٹے آپریشنز کے ذریعے درآمدی و برآمدی سرگرمیوں کو مزید مؤثر بنایا گیا ہے ۔ ان بحری اصلاحات کے نتیجے میں بندرگاہوں کی استعداد، تجارتی سہولت اور قومی معیشت کو مزید تقویت مل رہی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

بچے کو شور سے منع کرنے پر گھر پرحملہ،فائرنگ ،نوجوان زخمی

ہوٹل سے غیر ملکی کی لاش برآمد ،موت کی وجہ جاننے کیلئے پوسٹمارٹم رپورٹ کا انتظار

نوشہرہ:مزدور کا7سالہ بیٹازیادتی کے بعد قتل

لڑکی سے زیادتی پرمجرم کو 25 سال قید ، ایک لاکھ جرمانہ

گوجرانوالہ:6مبینہ مقابلے ، 2ملزم ہلاک،4زخمی گرفتار

خاندانی رنجش پر ماں بیٹی کو ڈنڈوں کلہاڑی کے وار سے زخمی کردیا

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
حضرت مولانا کا جوشِ خطابت
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
مولانا ذرا پھسل گئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ضیا الحق سے ذیل سنگھ تک
رؤف کلاسرا
رشید صافی
ہائبرڈ وارفیئر اور پاکستان کے سکیورٹی محاذ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ہر گھنٹے کا آپشن
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
بحرِ ہند اور بحرالکاہل میں بڑھتا ہوا سٹریٹجک مقابلہ
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak