کشمور ہو یا کشمیر،کوئی اپنے حق پر کسی کوڈا کا نہیں ڈالنے دیگا:بلاول
عوام 27 جولائی کو تیر کے نشان پر مہر لگا کر شیر کو شکست اورحق حاکمیت کیلئے پیپلز پارٹی کا ساتھ دینگے موجودہ بحران کے حل کیلئے آزاد کمیشن کے قیام کا مطالبہ کرتا آرہا ہوں،مثبت جواب نہیں ملا:خطاب، پیغام
میرپور،اسلام آباد (مانیٹرنگ ڈیسک،اے پی پی،آئی این پی)پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ کشمور ہو یا کشمیر کوئی بھی اپنے حق پر کسی کو ڈاکا ڈالنے دے گا نہ ہی لوگ اپنے مستقبل کا فیصلہ کسی دوسرے شہر یا صوبے کے حوالے کرنے کو تیار ہیں،گزشتہ انتخابات میں عوام نے مسلم لیگ ن کو مسترد کیا تھا اور آئندہ بھی یہی فیصلہ دہرائیں گے ،میرپور خاص کی طرح میرپور کے عوام بھی تیر کے نشان پر 27 جولائی کو مہر لگا کر شیر کو شکست دیں گے اور حق حاکمیت اور حق روزگار کیلئے پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں گے ۔چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے میرپور میں انتخابی جلسے سے خطاب اور جاری اپنے ایک ویڈیو پیغام میں انہوں نے مزید کہا کہ منگلا ڈیم کی تعمیر کیلئے میرپور کے عوام نے اپنی زمینیں، گھر اور مستقبل قربان کیا، جس کی بدولت پاکستان کے کئی شہر روشن ہوئے ، اوورسیز کشمیریوں نے بھی ترسیلات زر کے ذریعے پاکستان کی معیشت کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کیا ،یہ کہنا درست نہیں کہ میرپور کے عوام کا اس سرزمین پر برابر کا حق نہیں ، کشمیر کے وسائل اور اس کے فیصلوں پر کشمیریوں کا پورا حق ہے ۔
چیئرمین پاکستان پیپلزپارٹی نے مزید کہا کہ آزادکشمیر کے موجودہ بحران کے حل کیلئے آزاد ٹروتھ اینڈ ری کنسلی ایشن کمیشن کے قیام کا مطالبہ کرتا آرہا ہوں لیکن اب تک میری تجویز کا کوئی مثبت جواب نہیں آیا، میرپور والو ،مجھے آپ کی مدد چاہیے ،27 جولائی کو تیر پر مہر لگا کر پیپلز پارٹی کو بھاری مینڈیٹ دیں،ٹروتھ اینڈ ری کنسلی ایشن کمیشن کشمیری عوام کو ان کی روز مرہ مشکلات سے نجات دلائے گا۔ بلاول بھٹو زرداری نے مزید کہا کہ میاں نواز شریف برا نہ مانیں، لیکن کشمور اور کشمیر، میرپور اور میرپورخاص صرف ناموں میں ہی نہیں بلکہ مزاج، غیرت اور اپنے حقوق کے لیے ڈٹ جانے کے جذبے میں بھی ایک جیسے ہیں۔ عوام کیلئے بننے والی چیز عوام کو تحفہ نہیں ہوتا یہ عوام کا حق ہوتا ہے ، کشمیریوں کو حقوق مل جائیں تو انہیں ایسے تحفے کی ضرورت نہیں ہوگی، میں ہر بس، ہر سڑک، ہر ہسپتال اور ہر ایئرپورٹ کا خیرمقدم کرتا ہوں۔انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے صرف وعدے نہیں بلکہ 3 ہزار روزگار کے نئے مواقع رکھے ہیں، میں نے خود پچھلے بجٹ میں میرپور ایئرپورٹ کیلئے پیسے دلوائے تھے ،جس سٹیڈیم میں ہمارے مخالفین تقریر کر رہے تھے وہ بھی پیپلز پارٹی دور میں ہی بنا ہے ۔
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