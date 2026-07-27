صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خیبر پختونخوا میں میڈیکل ٹیچنگ انسٹی ٹیوشنز اپیلیٹ ٹریبونل تشکیل

  • پاکستان
خیبر پختونخوا میں میڈیکل ٹیچنگ انسٹی ٹیوشنز اپیلیٹ ٹریبونل تشکیل

پشاور(این این آئی)خیبر پختونخوا کے محکمہ صحت نے میڈیکل ٹیچنگ انسٹی ٹیوشنز (MTIs) اپیلیٹ ٹریبونل کے قیام کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے۔

جس کے مطابق سیکرٹری صحت اس ٹریبونل کے چیئرمین ہونگے ، جبکہ محکمہ قانون کا نمائندہ (گریڈ 19)یا اس سے بالا, محکمہ اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ (گریڈ 19 )یا اس سے بالا ،اور ایک ریٹائرڈ ہیلتھ پروفیشنل اس کے ارکان ہونگے ۔ نوٹیفکیشن کے مطابق اپیلیٹ ٹریبونل خیبر پختونخوا میڈیکل ٹیچنگ انسٹی ٹیوشنز ریفارمز ایکٹ کے تحت دائر کی جانے والی اپیلوں کی سماعت کرے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کیا جنوبی ایشیا کا نوجوان بیدار ہو رہا ہے؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
نوجوان، بیداری اور خوف
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
برآمدات، کریڈٹ ریٹنگ اور پالیسی ریٹ کے اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
گالی سے پیدا ہونے والی تحریک
سعود عثمانی
جاوید حفیظ
ایک قوم دو قانون
جاوید حفیظ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
امیر العظیم کی رحلت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak