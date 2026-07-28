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صفحٔہ اول
تازہ ترین
آج کا اخبار
آج کے کالمز
شہر کی خبریں
اسپیشل فیچر
خصوصی ایڈیشن
میگزین
دنیا اخبار
دنیا اخبار
پاکستان
(current)
ایڈیٹوریل
عجائب دنیا
دنیا میرے آگے
شوبز کی دنیا
کھیلوں کی دنیا
جرم و سزا کی دنیا
کاروبار کی دنیا
پاکستان
ایڈیٹوریل
عجائب دنیا
دنیا میرے آگے
شوبز کی دنیا
کھیلوں کی دنیا
جرم و سزا کی دنیا
کاروبار کی دنیا
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آج کا اخبار - (ای پیپر )
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کراچی
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آج کے اخبار کی شہ سرخیاں
پشاور :فائرنگ کا تبادلہ دہشت گرد ہلاک ، ساتھی فرار
جنگ بندی،مفاہمتی عمل بحالی ،فریقین کتنے سنجیدہ؟
صوبہ سندھ کو 20 سالوں میں موئنجودڑو بنا دیا گیا:رانا سکندر
ن لیگ آزاد کشمیر میں سادہ اکثریت حاصل کر لے گی : رانا ثنا اللہ
ڈیجیٹل ٹیکنالوجی عوام دوست عدالتی نظام کیلئے ناگزیر : چیف جسٹس
پاکستان کیخلاف اشتعال انگیز بیان بھارت کی مجبوری : خواجہ آصف
تازہ ترین
پُرتشدد جتھے کے عزائم ناکام بنا دیئے، کشمیر کاز کو نقصان نہیں پہنچنے دینگے: عطا تارڑ
پٹرول 1 روپے 63 پیسے، ڈیزل 1 روپے 55 پیسے فی لٹر مہنگا
اسحاق ڈار سے اردنی وزیر خارجہ کا رابطہ، غزہ کی صورتحال پر شدید تشویش
کویت کے وزیر خارجہ سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے
آزاد کشمیر انتخابات: ن لیگ سب سے آگے، عوامی مینڈیٹ کا احترام کیا جائے: رانا ثناء
آج کے کالمز
سیکرٹری داخلہ سے چیئرمین سی ڈی اے تک
محمد اظہارالحق
ہمارے محفوظ مسکنوں کی تباہی
خالد مسعود خان
کبھی حکمران عوام بن کر سوچیں گے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سٹیٹ بینک کی مہنگائی سے لڑائی؟
شاہد کاردار
مشرقِ وسطیٰ جنگ اور صہیونی ذہنیت
رشید صافی
عدالت میں پیشی
حافظ محمد ادریس
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