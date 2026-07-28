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11ارب سپر ٹیکس کیس میں بینک کی درخواست مسترد

  • پاکستان
11ارب سپر ٹیکس کیس میں بینک کی درخواست مسترد

وفاقی آئینی عدالت انکم ٹیکس آرڈیننس دفعہ 4سی بارے قانونی سوال طے کر چکی مؤثر متبادل قانونی فورم موجود، آئینی درخواست قابل سماعت نہیں:اسلام آباد ہائیکورٹ

اسلام آباد (اپنے نامہ نگار سے )اسلام آباد ہائیکورٹ کے ڈویژن بینچ نے 11 ارب روپے کے سپر ٹیکس سے متعلق نجی بینک کی درخواست مسترد کرتے ہوئے کہا کہ مؤثر متبادل قانونی فورم موجود ہونے پر آئینی درخواست قابل سماعت نہیں، انکم ٹیکس آرڈیننس کی دفعہ 4 سی کے اطلاق سے متعلق قانونی سوال وفاقی آئینی عدالت حتمی طور پر طے کر چکی ہے ۔ جسٹس اعظم خان اور جسٹس انعام امین منہاس پر مشتمل ڈویژن بینچ نے نجی بینک کی دائر درخواست پر تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔

فیصلے میں عدالت نے نجی بینک کے حق میں جاری حکم امتناع بھی ختم کر دیا اور کہا گیا کہ ایڈیشنل کمشنر ان لینڈ ریونیو ایل ٹی او کراچی کا جاری شوکاز نوٹس پہلے ہی حتمی حکم کے ذریعے نمٹا دیا گیا ہے ، حکم نامے کے خلاف درخواست گزار نے ایپلیٹ ٹریبونل ان لینڈ ریونیو میں اپیل دائر کر رکھی ہے ، انکم ٹیکس آرڈیننس ٹیکس تنازعات کے حل کیلئے خصوصی فورمز پر مشتمل ایک مکمل اپیل کا نظام فراہم کرتا ہے ، درخواست گزار نے آرڈیننس کے تحت فراہم کردہ قانونی طریقۂ کار اختیار کیا اور اپیل کا ایک فورم اختیار کر لیا تو وہ بیک وقت اسی معاملے پر آئینی درخواست دائر نہیں کر سکتا۔ 

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