صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کشمیری عوام کو وہی حقوق دلوانا چاہتا ہوں، جو ہر پاکستانی کو حاصل : بلاول بھٹو

  • پاکستان
کشمیری عوام کو وہی حقوق دلوانا چاہتا ہوں، جو ہر پاکستانی کو حاصل : بلاول بھٹو

پاکستان کے جن اداروں میں کشمیر کے پانی، بجلی ،بجٹ کے فیصلے ہوتے ہیں، وہاں کشمیر کی اپنی کرسی اپنی آواز ہو خط کا جواب موصول ، کالعدم ایکشن کمیٹی نے مجوزہ کمیشن کیلئے آمادگی ظاہرکی، اس پر مشاورت کرینگے ، پی پی چیئرمین

اسلام آباد (سٹاف رپورٹر، دنیا نیوز )پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ کشمیر کی حکومت اور مستقبل کا فیصلہ کشمیری عوام خود کریں گے اور انہیں وہ تمام حقوق ملنے چا ہئیں جو ہر پاکستانی شہری کو حاصل ہیں ، ویڈیو پیغام میں انہوں نے کہا کہ میں کشمیر ی عوام کو وہی حقوق دلوانا چاہتا ہوں جو ہر پاکستانی شہری کو حاصل ہیں،حقِ حاکمیت کا مطلب یہ ہے کہ عوام کا ووٹ ہی ان کے مستقبل کا فیصلہ کرے اور کشمیر کے پانی، بجلی اور بجٹ سے متعلق فیصلوں میں بھی کشمیری عوام کی مؤثر نمائندگی اور آواز موجود ہو۔

انہوں نے کہا کہ کشمیر کو ترقی کے ساتھ اختیار، انصاف اور روزگار بھی چاہیے ،میں کشمیر کے لئے ہر بس، ہر روڈ، ہر سکول اور ہر ہسپتال کے قیام کا خیرمقدم کرتا ہوں ،مگر کشمیر کا ووٹ کسی تحفے کی قیمت نہیں ہوسکتا ، اس لئے عوام آج تیر پر مہر لگا کر اپنے حقوق اور حقِ حاکمیت کے حق میں فیصلہ دیں ، دریں اثنا بلاول نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ انہیں کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے خط کا جواب تجاویز کے ساتھ موصول ہو گیا ، جس میں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلی ایشن کمیشن کے قیام کی تجویز دی گئی ہے۔

انہوں نے کہا کہ وہ اس تجویز کا تفصیلی جائزہ لیں گے ، جبکہ ان کی اولین ترجیح موجودہ بحران کا خاتمہ، عوام کو فوری ریلیف کی فراہمی اور آزاد جموں و کشمیر میں معمولاتِ زندگی کی جلد بحالی ہے ۔ انہوں نے اس امر کا خیرمقدم کیا کہ مجوزہ کمیشن کو آگے بڑھانے پر آمادگی ظاہر کی گئی ،آزاد جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی بھی اس کی توثیق کر چکی ، بلاول نے کہا کہ وہ اس معاملے پر آزاد کشمیر کے وزیراعظم، وفاقی حکومت اور دیگر متعلقہ فریقین سے مشاورت کریں گے تاکہ متفقہ بنیادوں پر اس تجویز کو آگے بڑھایا جا سکے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

12 وارداتیں:شہری لاکھوں نقدی اور قیمتی اشیاء سے محروم

پی ٹی آئی رہنما عبداللہ قتل کیس،6سہولت کار گرفتار

اوورسیزپاکستانی کو قطر سے سیالکوٹ بلاکر قتل کرڈالا

مریدکے :شوہر سے جھگڑے پر خاتون نے خودکشی کر لی

مختلف شہروں میں مبینہ پولیس مقابلے ، ڈکیتی کے 2ملزم ہلاک

کامونکے 2:منشیات فروش گرفتار اڑھائی کلو سے زائد چرس برآمد

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
محسن نقوی ’’زندہ باد‘‘
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اصل مفہوم سمجھنا کچھ زیادہ مشکل نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
نیا انقلاب پھر آن پہنچا
رؤف کلاسرا
رشید صافی
ازکارِ رفتہ انتظامی ڈھانچے سے نجات
رشید صافی
عمران یعقوب خان
سائبر کرائمز اور انسانی سمگلنگ
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
مشرقِ وسطیٰ بحران اور بڑھتی ہوئی تقسیم
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak