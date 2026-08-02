ڈی آئی جی آپریشنز اسلام آباد محمد جواد طارق تبدیل
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)اسلام آباد پولیس میں اعلیٰ سطح کے تقرری و تبادلے کردیئے گئے۔ اسٹیبلشمنٹ نے آئی جی اسلام آباد کی منظوری کے بعد باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔
نوٹیفکیشن کے مطابق ڈی آئی جی آپریشنز محمد جواد طارق کو تبدیل کرکے ڈی آئی جی ہیڈکوارٹر تعینات کردیا گیا جبکہ ایس ایس پی آپریشنز علی رضا کو ڈی آئی جی اسلام آباد کا اضافی چارج سونپ دیا گیا۔
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