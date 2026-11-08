صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب جیسی شفاف حکومت نہیں دیکھی

  • پاکستان
پنجاب جیسی شفاف حکومت نہیں دیکھی

لاہور (آئی این پی) گورنر سندھ سید نہال ہاشمی نے کہا ہے کہ پنجاب جیسی شفاف حکومت میں نے کہیں اور نہیں دیکھی، قانون اچھا ہو تو اسے کوئی کالا نہیں کہتا۔۔۔

 جو کالا ہوتا ہے اسے کوئی قانون نہیں کہتا، سوشل میڈیا نے زیادہ کام خراب کیا ہے، اس کی حرکتوں کی وجہ سے لوگ گرفت میں آجاتے ہیں۔ لاہور پریس کلب میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر سندھ نہال ہاشمی نے کہا کہ حکومت کسی کی بھی ہو صحافی ایمانداری سے رپورٹنگ کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف نے آئین اور آئین کی حکمرانی کی بات کی اور موٹرویز کا جال بچھانے سمیت ملک کو بہت کچھ دیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

3نئے چہرے پاکستان ٹیسٹ سکواڈ میں شامل:عبداللہ فضل اور علی عثمان ریلیز

ایشین ٹیم سکواش چیمپئن شپ ،پاکستان مینز ٹائٹل کا فاتح

پاکستان بیڈمنٹن فیڈریشن کے انتخابات غیر قانونی قرار

بھارتی فاسٹ باؤلر محمد شامی کا ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان

توحید ہردوئے کی ڈبل سنچری ،بنگلہ دیش کو مشکل سے نکال لیا

امید ہے سری لنکا کیخلاف 5آؤٹ کروں گا :محمد عباس

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ریاست اور عوام کا ساتھ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
کرپشن اب کوئی موضوع نہیں رہا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بھائی! ہم لڑائی کے ساتھ ہیں
رؤف کلاسرا
رشید صافی
ووٹ‘ جمہوری معاشروں کی اصل طاقت
رشید صافی
عمران یعقوب خان
مڈ ٹرم شکست کے بعد
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
خیبرپختونخوا کے مالیاتی سکینڈل اور تبدیلی کے دعوے
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak