غزہ کیخلاف بیان ،جرمن کلب کا اسرائیلی فٹبالر کا بائیکاٹ
غزہ/برلن(سپورٹس ڈیسک)اسرائیلی فٹبالر و اسٹرائیکر شان ویسمن کو غزہ کے خلاف بیان بازی کا خمیازہ بھگتنا پڑ گیا۔
عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی سٹرائیکر کو سپینش کلب گریناڈا سے جرمن کلب فورٹونا ڈسلڈورف ٹرانسفر ہونا تھا، انہیں جرمن فٹبال فینز کے شدید دباؤ کے بعد کلب نے سائن نہیں کیا۔عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی سٹرائیکر ویسمن نے غزہ کے خلاف 200 سے زائد سوشل میڈیا پوسٹ کی تھیں، سوشل میڈیا پر ویسمن نے کہا تھا کہ فوج غزہ کو نقشے سے مٹادے ، 200 ٹن بم گرائے ۔اس حوالے سے جرمن فٹبال فینز کے دباؤ پر جرمن کلب ڈسلڈرف کو معاہدہ روکنا پڑا۔