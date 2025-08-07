صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غزہ کیخلاف بیان ،جرمن کلب کا اسرائیلی فٹبالر کا بائیکاٹ

  • کھیلوں کی دنیا
غزہ کیخلاف بیان ،جرمن کلب کا اسرائیلی فٹبالر کا بائیکاٹ

غزہ/برلن(سپورٹس ڈیسک)اسرائیلی فٹبالر و اسٹرائیکر شان ویسمن کو غزہ کے خلاف بیان بازی کا خمیازہ بھگتنا پڑ گیا۔

عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی سٹرائیکر کو سپینش کلب گریناڈا سے جرمن کلب فورٹونا ڈسلڈورف ٹرانسفر ہونا تھا، انہیں جرمن فٹبال فینز کے شدید دباؤ کے بعد کلب نے سائن نہیں کیا۔عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی سٹرائیکر ویسمن نے غزہ کے خلاف 200 سے زائد سوشل میڈیا پوسٹ کی تھیں، سوشل میڈیا پر ویسمن نے کہا تھا کہ فوج غزہ کو نقشے سے مٹادے ، 200 ٹن بم گرائے ۔اس حوالے سے جرمن فٹبال فینز کے دباؤ پر جرمن کلب ڈسلڈرف کو معاہدہ روکنا پڑا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

امریکا کا بھارت پر ٹیرف50فیصد،مودی کا چین جانیکا فیصلہ

پیوٹن اور امریکی ایلچی کے مذاکرات امریکی پابندیوں کا الٹی میٹم برقرار

بھارت میں انٹرنیٹ سنسر شپ ،ایلون مسک نے بھارتی حکومت پر مقدمہ دائرکردیا

دفاعی نظام کی فوری ترسیل بھارتی مشیر سلامتی روس پہنچ گئے

ایران :اسرائیل کیلئے جاسوسی داعش سے تعلق، ایٹمی سائنسدان سمیت2افراد کو پھانسی

غزہ:اسرائیلی بمباری ،فائرنگ ،مزید93افراد شہید

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تنے کے درپے ہونے والے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جنگل کا قانون
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
غزہ: قحط اور قحط الرجال
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پلاسٹک کی تباہ کاریاں
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
کہاں جائیں حضور!
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث …(حصہ ہشتم)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak